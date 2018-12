Hitireva fait la part belle aux aito

Lors de la 6ème soirée du Hura Tapairu, quatre groupes ont foulé la scène du grand théâtre de la maison de la culture, dont trois de Moorea et un groupe composé uniquement de aito.

C’est la troupe Hinearii no Moorea, créée en septembre dernier et dirigée par Rehiarii Pangier et Toreia Faatauira, qui a ouvert le bal vendredi soir à la maison de la culture. Pour sa toute première participation au Hura Tapairu, le chef de groupe a choisi comme thème « La grotte et la source d’eau de Piha’eina ». Il affirme que cela n’a pas été un long fleuve tranquille de mener la troupe. Il y avait « beaucoup de stress » mais il est « fier » du résultat.

« Eimeho nui e te tau » est le thème présenté par Hura Tini, un groupe dirigé par Maui Temauri et Vaitemata Chavez. Hura Tini est une toute nouvelle formation et le Hura Tapairu est aussi une nouvelle expérience pour la troupe. Tiaihau Cheyenne affirme être contente du résultat.

Heihere, avec comme chef de groupe Herenui et Heifara Papu, connait les planches de la Maison de la culture et le Hura Tapairu. En effet, le groupe a participé pour la première fois en 2013 au concours, où il avait remporté le prix spécial du jury pour son ‘aparima. La troupe a remis le couvert un an plus tard et a fait partie des « 7 meilleures formations en catégorie Mehura ».

Mais surtout Heihere a déjà participé par deux fois au Heiva i Tahiti et a remporté deux prix. Pour ce Hura Tapairu, la troupe a présente un « medley des chants de Meherio », et a décidé de concourir dans la catégorie Mehura. Car l’an prochain, les chefs de groupe ont bien l’intention de fouler pour la troisième fois la scène de To’ata.

Hitireva, créé en 2006 par Kehaulani Changuy, a présenté trois formations lors de cette 14ème édition du Hura Tapairu. Celle de vendredi soir était composée uniquement de aito, tels que Honoura le prodigieux, Rata le combatif, Tafa’i le courageux et Aiti le sage.

Hitireva est d’ailleurs la seule troupe, lors de cette 14ème édition, à avoir présenté une formation composée uniquement de danseurs. Selon Kehaulani Changuy, les années précédentes, certains groupes de danse l’avaient déjà fait. Elle assure ne pas le regretter et est « conquise, heureuse et fière de mon travail et fière qu’ils aient porté ce travail aussi haut ».