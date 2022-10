Hiva oa, Papeari et la Polynésie sacrés champions du pupuhi

Ce weekend, Hiva Oa accueillait une triple compétition de chasse sous-marine : championnat des Marquises, de Polynésie et Oceania… Parmi les gagnants, la paire Gianni Campeggi et Titouan Roncin, de Papeari, s’imposent au niveau territorial et la sélection tahitienne composée de Dell Lamartinière, Heimana Terou, Maui Taea et Rahiti Buchin reprend le trophée à l’Australie en régional.

Performances aquatiques, et même subaquatiques, ce weekend à Hiva Oa. L’île des Marquises accueillait, pour la première fois, une triple compétition de pêche sous-marine : championnat des Marquises, de Polynésie et d’Océanie. Un évènement important donc dans le milieu du sport subaquatique de compétition et qui a « été une réussite pour tout le monde » comme l’explique le président de la Fédération. Rahiti Buchin remercie notamment la mairie de Hiva Oa, le club Mokai uku, la gendarmerie de l’île et le RSMA pour avoir organisé et assurer la sécurité de la compétition, aux côtés de la trésorière de la « fédé » de Sylvie Chung. Dans ce sport à risque, « la sécurité des plongeurs, c’est notre problématique majeur, reprend le président, mais on avait là un dispositif de sécurité optimal ».

Une Néozélandaise seule contre tous

Côté sport, les îles des Marquises, à l’exception notable de Nuku Hiva, avaient répondu présent. C’est l’équipe Teiki Richmond – Titouan Rocher, qui remporte, à domicile, le championnat de l’archipel, devant d’autres équipes d’Hiva oa, mais aussi des concurrents venus de Tahuta, Fatu hiva, Ua Pou et Ua Uka. De Marquisiens qui se placent aussi dans le championnat polynésien, mais sans atteindre le podium. Après une première journée compliquée, Gianni Campeggi et Titouan Roncin, de la team Heke de Papeari signent une incroyable remontée au classement la deuxième journée pour arracher le titre au duo Barrier – Williams des Blacks Fins de Raiatea. Enfin, les Oceania se sont soldées par une victoire polynésienne. La sélection locale, composée de Dell Lamartinière, Heimana Terou, Maui Taea et Rahiti Buchin reprend le titre aux Australiens, qui restent deuxième, devant la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Côté femmes, Ony Le Bihan et Taina Orth n’ont pas démérité, et battent la doublette australienne. Mais elles s’inclinent et face à l’impressionnante Néozélandaise Alex Edwards qui a plongé seule, mais ramène tout de même la coupe à la maison.

Beaucoup, parmi ces plongeurs, ont déjà commencé à se préparer pour une année 2023 chargée : la Nouvelle-Calédonie a confirmé qu’elle accueillera le prochain championnat océanien qui sera suivi, en septembre des championnats du monde organisés sur la côte basque espagnole, à Laredo.