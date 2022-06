Hivinau Maraetaata, candidate n°10 : « Miss Tahiti représente une femme forte qui s’assume et s’affirme »

A 24 ans, Hivinau Maraetaata s’apprête à embrasser une carrière d’hôtesse de l’air. Mais avant, elle souhaite relever le défi de l’élection Miss Tahiti 2022. La candidate n°10 mise sur son côté simple, naturel et authentique pour remporter la couronne.

Hivinau Maraetaata ne croyait pas pouvoir un jour intégrer le casting de Miss Tahiti. « Je ne me sentais pas assez bien, pas assez belle. Ce n’était pas fait pour moi… ». Pourtant, la jeune femme originaire de la côte Est de Tahiti a eu envie de se « surpasser » pour « ne pas avoir à regretter« . « C’est un honneur d’être candidate, d’avoir fait le casting« , confie la future hôtesse de l’air. Aujourd’hui, Hivinau Maraetaata se donne à fond dans l’aventure même si pour elle, cela reste « un exercice difficile qui demande beaucoup de confiance en soi« . « Etre Miss Tahiti 2022, ce n’est pas devenir comme les Miss précédentes, c’est représenter une vraie personnalité« , souligne-t-elle. Alors pour se démarquer, elle mise sur son côté naturel, simple et authentique. La Tahitienne de 24 ans veut incarner une « femme forte qui s’assume et s’affirme, toujours en passe de s’améliorer« .

Quant aux autres candidates, elles ne les voit pas comme des concurrentes. « Avec les neuf filles, on se complète« , explique-t-elle. Pour elle, le plus important est de rester soi-même. Parmi les valeurs que Hivinau Maraetaata défend : la gentillesse, l’humilité, le respect, la paix. Et peu importe l’issue du concours, la candidate assure qu’elle en ressortira grandie.

Pour voter pour Hivinau Maraetaata, envoyez « MISS TAHITI 10 » au 7588. L’élection de Miss Tahiti 2022 aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.