Hoa Bartender Contest : 12 cocktails à base de bière

La brasserie Hoa organise avec ses partenaires le Hoa Bartender Contest, un concours de barmen. Douze candidats présenteront un cocktail contenant de la bière Hoa. Le public peut dès à présent voter sur la page Facebook de la brasserie. Les quarts de finale et demi-finales auront lieu dans les établissements partenaires tandis que la finale aura lieu à la brasserie Hoa.

La brasserie Hoa organise un concours de cocktails, le Hoa Bartender Contest. Ses partenaires ont désigné douze barmen qui ont chacun créé un cocktail. Celui-ci doit bien entendu contenir de la bière, et le reste, c’est à eux de le créer. La première phase de sélection désignera huit candidats pour les soirées suivantes. Les quarts de finale et demi-finales se tiendront sous forme de duel au sein des établissements partenaires. Pour clôturer la compétition, c’est à la brasserie Hoa, à Fare Ute, que la finale se jouera à la fin du mois de mai.

Le vote du public compte pour 30%

Chaque étape de sélection fait participer à la fois un jury et le public. Et la première phase a déjà commencé : depuis lundi 14 février et jusqu’au 31 mars, les douze candidats et leurs créations sont visibles sur la page Facebook de la brasserie. Le vote du public intervient « dans un premier temps pour désigner les huit meilleurs cocktails via Facebook, explique Guillaume Desrez, co-fondateur et gérant de l’établissement, et ensuite ils seront sollicités durant les soirées de quart et de demi-finale où ils pourront voter ». Le gagnant désigné le soir de la finale aura remportera du matériel de mixologie et l’opportunité de participer au concours national de cocktails en métropole, organisé par l’association des barmen de France.