Hoho’a, 32 regards de photographes sur le fenua

Une trentaine de photographes, pro ou amateurs, et autant de regards, de techniques et de sujets. L’exposition Hoho’a revient à la salle Muriavai à partir du 14 mars pour, encore une fois, mettre en avant la qualité et la diversité de la production photographique au fenua. Les organisateurs promettent aussi un « invité surprise » qui pourrait alimenter le débat.

Treize ans déjà que le collectif Hoho’a, un temps appelé « F16 », fait vivre la photographie au fenua. Les expositions s’enchaînent, mais le principe reste le même : ouvrir au grand public les portes de cet art, plus que jamais présent dans notre quotidien, mais parfois oublié du monde de la culture. « On a des photographes de grand talent en Polynésie, il faut les mettre en avant », martèle Brigitte Bourger, la cheffe de file du mouvement. « Pro », qui ont fait de la photo leur métier, ou « amateurs » qui pour certains ont consacré toute une partie de leur vie aux clichés, jeunes espoirs ravis de montrer leur travail ailleurs que sur les réseaux sociaux, ou vieux briscards habitués des expos… Hoho’a veut « rassembler tout le monde », avec comme seule limite les capacités d’accueil de la salle Muriavai de la Maison de la culture, écrin des dernières expositions annuelles. 32 photographes, tous adhérents de l’association, exposeront donc chacun un cliché. L’organisatrice promet de la diversité, de la beauté, mais aussi, pourquoi pas, du débat, avec un participant « surprise », et qui restera mystérieux jusqu’au vernissage, et qui promet d’alimenter la discussion.



Le thème d’exposition n’a – pour l’instant – pas changé : « la Polynésie », tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que les participants se borneront à montrer les beautés de nos couchers de soleil, montagnes ou lagon. Certes, la photo « nature » a toute sa place dans l’exposition, avec des intéressants focus animaliers, des photographies sous-marines ou aériennes et des points de vue originaux sur nos îles, mais si le thème est si large c’est pour que « chacun soit libre de faire ce qu’il veut ». Le public pourra ainsi découvrir des clichés « abstraits », des scènes de vie modernes ou traditionnelles et, cette année, beaucoup de portraits… « Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le Covid a recentré sur l’humain, mais le fait est que nous avons beaucoup de personnes sur les photos de cette exposition », reprend Brigitte Bourger qui a justement choisi un portrait de Gregory Boissy pour l’affiche de l’événement.

Hoho’a 2023, du 14 au 18 mars à la salle Muriavai de la Maison de la culture, de 9 heures à 17 heures (midi le samedi). Entrée libre.

Vernissage – généralement ambiancé – le 14 mars à 18 heures.



Les photographes exposés :

Sylvain Girardot – Brigitte Bourger – Xavier Dogo – Nelly Gay – Eric raffis – Hong My Phong – Christian Hellec – Thierry Dewilde – Doris Ramseymer – Pierre Lesage – Molinier Christophe – Kika Moretti – Manutea Rambaud – Magali Pellier – Philippe Poirine – Gregory Boissy – Larissa Rolley – Nicholas Hirigoyen – Anne Laure Vie – Lucie Chauvin Cartouche – Marc Lenfant – Emilie Monthioux – Enigma – Arii Vaitoaarii – Jean Guy Boudeyron – Laurent Loussan – Sadry Ghacir – Vincent Carreau – Charly Eveno – Teikidev