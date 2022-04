Les pirogues hawaïennes Hōkūleʻa et Hikianalia ont enfin pris la mer pour rejoindre Tahiti aujourd’hui à 12h30. Ce voyage nommé Kealaikahiki doit permettre à l’équipage se préparer à un voyage plus long l’année prochaine, Moananuiakea, annonce l’équipage.

Après cinq jours passé à Hilo les conditions météo optimales sont enfin réunies, expliquent les équipages des pirogues hawaïennes. Hōkūleʻa et Hikianalia sont parties de Hilo ce lundi à 12h30 et vont traverser le Pacifique pour rejoindre Tahiti, qu’elle atteindront d’ici environ 20 jours. Ce voyage est baptisé Kealaikahiki et sert d’entrainement à l’équipage de la Voyaging Society pour entreprendre un voyage plus long l’année prochaine, baptisé Moananuiākea. Durant ces vingt prochains jours qui les séparent de Tahiti, ils se concentreront sur « l’entrainement à la navigation et sur le protocole culturel » indique la page Facebook de l’équipage. Leur arrivée à Tahiti devrait coïncider avec le Blue Climate Summit.