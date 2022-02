Hokulea et Hikianalia, de retour à Tahiti

Les « va’a purua » Hokulea et Hikianalia, entreront dans les eaux polynésiennes vers le 28 avril prochain, annonce le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres. Elles s’arrêteront sur trois îles, Ra’iroa, Tahiti et Raiatea. Des cérémonies d’accueil seront organisées dans les jardins de Paofai et sur le marae de Taputapuatea.

L’expédition dénommée Kealaikahiki s’inscrit dans la continuité de la déclaration d’unité pour la protection de l’île Terre faite par le gouvernement de la Polynésie française et les institutions culturelles du Consortium « Ahamoananuiakea » en septembre 2019. Les parties s’étaient engagées à renforcer leur coopération culturelle grâce à l’étude et l’échange des connaissances ancestrales qui contribuent à la restauration et la durabilité de l’environnement.

Ce voyage vient pérenniser « les éléments tangibles du lien généalogique, culturel et océanique millénaire » entre la Polynésie française et Hawaii en apportant la preuve de l’usage encore en cours de la route maritime traditionnelle, appelée Kealaikahiki, qui relie Hawaii à sa terre d’origine Tahiti ; de la prééminence patrimoniale pour la région polynésienne du marae de Taputapuatea inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et de la vivacité des pratiques liées à son statut de centre traditionnel de conventions maritimes.

Hokulea et Hikianalia toucheront trois îles : Ra’iroa, Tahiti et Raiatea. Le fenua organisera les cérémonies d’accueil dans les jardins de Paofai à Papeete et sur le marae de Taputapuatea. La dernière visite de Hokulea à Tahiti date de 2017, elle avait également fait un arrêt au marae de Taputapuatea.