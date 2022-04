Hokulea et Hikianalia lèvent l’ancre pour Tahiti jeudi

Les pirogues Hōkūleʻa and Hikianalia, dont l’arrivée en Polynésie était prévue le 28 avril, devraient finalement prendre la mer vers Tahiti ce jeudi avec quelques jours de retard. Elles ont quitté Sand Island et se dirigent vers Hilo, d’où elles partiront pour rejoindre Tahiti. Le voyage devrait durer 20 jours.

Les pirogues traditionnelles hawaïennes Hōkūleʻa et Hikianalia doivent entreprendre un voyage vers Tahiti jeudi selon les dernières prévisions. La Polynesian Voyaging Society l’annonçait le 24 mars dernier sur les réseaux sociaux, mais les condition météo ont repoussé ce départ plusieurs fois. Mais une fenêtre de conditions favorables semble s’ouvrir, et elles ont quitté Sand Island pour Hilo ce matin « en toute sécurité », une condition que soulignent les navigateurs. C’est jeudi que la grande traversée vers la Polynésie française doit commencer. Ils arriveront ensuite environ vingt jours plus tard à destination, rapporte la Polynesian Voyaging Society. Ici c’est Tainui Friends of Hokulea qui organise l’accueil des pirogues sur la plage Hokule’a, au parc Pa’ofai. Les deux pirogues doubles seront à Tahiti pour le Blue Climate Summit qui se tient à Tahiti du 14 au 20 mai.