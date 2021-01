Honneurs funèbres rendus à Tanerii Mauri

Après une cérémonie militaire à l’arrivée du corps du jeune militaire tué au Mali, Tanerii Mauri, la messe et l’inhumation auront lieu samedi matin. Un dernier hommage lui sera rendu, au passage du cortège funèbre sur l’avenue Pouvanaa a Oopa.

La dépouille du maréchal des logis Tanerii Mauri du 1er régiment des chasseurs est revenue jeudi soir à Tahiti. Les honneurs funèbres militaires lui ont été rendus à la base aérienne par un détachement des Forces armées en Polynésie française, en présence du Comsup, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, ainsi que des autorités de l’État et du Pays, en présence de la famille du jeune militaire.

Tanerii Mauri a trouvé la mort dans une attaque à l’engin explosif de son véhicule blindé, le 28 décembre dernier au Mali. Deux autres hommes ont également été tués dans cette attaque.

Après les cérémonies d’hommage aux trois hommes le 31 décembre par le Premier ministre Jean Castex, le 4 janvier sur le pont Alexandre III à Paris et le 5 janvier par la ministre des Armées Florence Parly, c’est au tour du fenua de saluer la mémoire du jeune homme.

Transporté de la base aérienne à l’église Sanito de Papeete, Tanerii Mauri est veillé par ses frères d’armes jusqu’à sa mise en terre.

La célébration religieuse ainsi que le cortège et l’inhumation auront lieu demain, samedi 9 janvier. Un dernier hommage sera rendu au passage du cortège funèbre sur l’avenue Pouvanaa a Oopa, à 10h40, sur le trajet vers le carré militaire de l’infanterie coloniale au cimetière de l’Uranie. Le communiqué des FAPF invite chacun à marquer son soutien à la famille, aux proches et aux frères d’armes du jeune homme « par une présence digne et silencieuse ».