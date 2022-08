Honovai et Blue Note en Smooth jazz ce vendredi

Le Tahiti by Pearl Resort de Arue accueille la soirée Matavai smooth jazz ce vendredi 5 août. Les groupes locaux Honovai et Blue note ont concocté pour l’occasion un répertoire de 4 heures de jazz groovy et éclectique.

Quatre heures de swing, de groove, et de de solos inspirés. C’est ce que que propose la toute jeune société Waygency le vendredi 5 août à 18 heures dans la salle Endeavour. Comme l’explique Hereata Doom, organisatrice de l’événement, deux groupes bien connu de la scène jazz du fenua ont été choisis pour être mis en avant dans un répertoire spécialement conçu pour l’occasion. Les talentueux musiciens Honovai, menés par Maheanuu Mourin et accompagnés de la chanteuse Reva Juventin ainsi que le groupe Blue note de Tuhiva Morgan, connu pour ses sons fusions.

Au total, c’est donc plus d’une dizaine de musiciens, des guitares aux cuivre en passant par les pianos et percus, qui se croiseront sur cette scène de Smooth Jazz.