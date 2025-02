Hôtels : moins de touristes mais un chiffre d’affaires qui progresse

L’ISPF a sorti les derniers chiffres de la fréquentation hôtelière pour le mois de décembre. Et si le nombre de chambres disponibles augmente (+8 %), les ventes diminuent (-5 %). Sur une année, le taux de remplissage baisse de 5,6 points, mais ça n’empêche pas le revenu moyen par chambre de progresser (+ 8 %).

Plus de chambres disponibles, moins de visiteurs, mais un revenu moyen par chambre qui augmente. Ce sont les derniers chiffres publiés ce matin de l’ISPF sur la fréquentation hôtelière pour l’année 2024. Le coefficient moyen de remplissage s’établit à 54,2 %, soit une baisse de 7,6 points sur un an entre décembre 2023 et décembre 2024.

En décembre 2024, l’hôtellerie internationale en Polynésie française propose 79 030 chambres à la location, soit 8 % de plus qu’en décembre 2023. Mais les ventes dans les hôtels internationaux diminuent de 5 % sur un an.

En cumul depuis le début de l’année 2024, le coefficient moyen de remplissage est de 67,6 %, soit une baisse de 5,6 points par rapport à 2023. Mais le revenu moyen par chambre progresse de 8 % pour s’établir à 72 000 francs par rapport à l’année précédente. Moins de touristes dans les hôtels mais ils payent plus cher, avec des prix par chambre qui restent élevés.

De manière générale, les chiffres du tourisme en 2024 sont bons. La président du conseil d’administration de Tahiti Tourisme, Bud Gilroy, a annoncé un record de 263 766 visiteurs sur l’année.