Huahine : deux personnes secourues par le JRCC

Dans la nuit du 30 au 31 juillet, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et de sauvetage dans le lagon de Huahine. Les deux personnes ont été retrouvées saines et sauves.

Le JRCC a été prévenu par les gendarmes aux environs de 1 heure du matin qu’une première victime, un chasseur sous-marin de 34 ans, avait perdu de vue son père de 68 ans en activité de chasse sous-marine depuis une heure. Alors que le fils était parti à la recherche de son père à la nage, leur embarcation, une coque en aluminium de 4,5 m a pris l’eau et a coulé sur le récif. Le JRCC a immédiatement engagé la vedette des pompiers. Trois moyens privés ont contribué à l’opération. Après une heure et demie de recherches, le père a réussi à rejoindre son fils sur le récif à la nage et ils ont été récupérés et ramenés à terre pour y être examinés par les pompiers. Les victimes sont saines et sauves et leur embarcation a été renflouée.