Huit soignants calédoniens arrivent en renfort du CHPF

La petite délégation de soignants calédoniens volontaires pour venir prêter main forte au Taaone a atterri hier soir à Faa’a. Elle est composée de 8 infirmiers et aides-soignants, dont deux spécialistes de la réanimation.

C’est le ministre de la Santé Jacques Raynal, accompagné de représentants du Centre hospitalier de Polynésie française, qui s’est rendu à Tahiti-Faa’a pour accueillir les renforts calédoniens. Huit soignants au total dont des infirmiers, pour certains spécialistes de la réanimation, et des aides-soignants. La demande d’appui avait été formulé il y a une semaine par le président Édouard Fritch, et immédiatement acceptée par le président du gouvernement calédonien, l’indépendantiste Louis Mapou.

Plus de 60 soignants avaient répondu au premier appel à volontariat dans les hôpitaux calédoniens. « Une sélection a été effectuée sur les besoins précis exprimés par le CHPF », explique le Pays, qui avait déjà précisé qu’une autre délégation pourrait suivre dans les prochaines semaines. Les cérémonies de présentation et de remerciements n’ont pas duré longtemps : « les infirmiers et aides-soignants calédoniens ont été très rapidement informés des conditions de travail au sein du CHPF durant le mois de leur mission, écrit le gouvernement. Ils sont très mobilisés pour aider les soignants polynésiens à faire face à cette nouvelle vague épidémique de Covid ».