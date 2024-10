Hura Tapairu : 37 troupes pour la 18e édition

La 18e édition du Hura Tapairu est programmée du 27 novembre au 7 décembre. Le Grand théâtre accueillera 25 troupes de danse locales et 12 formations internationales. Cette année, Te Fare Tauhiti Nui propose un nouveau concours en hommage à Henri Hiro.

Voilà 20 ans que le Hura Tapairu est né. Pour cette 18e édition – le concours de danse n’a pas eu lieu en 2020 et 2021 – la Maison de la culture annonce la participation de 25 troupes, soit plus du triple que lors de la première édition, il y a 20 ans. Le public est attendu du 27 novembre au 7 décembre au Grand théâtre. Six formations sont inscrites en catégories Tapairu et 19 autres le sont en mehura. Les gagnants seront désignés lors de la soirée finale, le samedi 7 décembre.

Cette année, les concours facultatifs traditionnellement proposés, ōte’a āpipiti et ‘aparima āpipiti, ont été retirés, pour laisser place à une compétition organisée en hommage au 80e anniversaire de la naissance d’e Henir Hiro. Il s’agit d’un concours de solo ‘aparima, auquel cinq troupes participeront. Le concours facultatif d’orchestre Pahu Nui est maintenu, avec trois formations inscrites.

Des danseurs mexicains, américains, chiliens et japonais

Douze troupes étrangères prendront aussi part à l’évènement, lors d’un concours organisé du 27 au 29 novembre. Un record de participation, depuis l’ouverture à l’internationale en 2018. Elle viennent du Mexique, du Chili, des US et du Japon. Tous seront départagés par le même jury que pour les troupes locales. Présidé par Vanina Ehu, il est complété par Mateata Legayic, Kehaulani Chanquy, Fabien Mara-Dinard, Matani Kainuku et Teraurii Piritua.

Les billets sont en vente à la maison de la culture et en ligne, entre 2 000 et 3 000 francs (tarifs réduits pour les scolaires et étudiants, gratuit pour les PMR). Il sera aussi possible de suivre les soirées en live streaming payant.