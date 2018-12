Hura Tapairu : Pas de prix pour le ‘aparima apipiti

C’est la toute première fois que le prix du ‘aparima apipiti n’est pas été rendu au Hura Tapairu, vendredi soir au Grand théâtre. Le jury, à l’unanimité, est tombé d’accord pour dire qu’il n’avait pas retrouvé « la qualité et la cohésion » dans la catégorie ‘aparima apipiti.

Grosse surprise vendredi soir à la Maison de la culture lors de la remise des prix par catégories de la 14ème édition du Hura Tapairu. En effet, Matani Kainuku, membre du jury qui était chargé de remettre le prix du ‘aparima apipiti, un concours facultatif, a annoncé : « cette année le jury est unanime nous n’attribuons aucun prix mais nous remercions tous les participants ». La présidente du jury, Vanina Ehu, a affirmé que le jury était unanime car il a estimé que les danseurs n’ont pas mis assez d’expression dans leurs danses.

La présidente du jury a rappelé qu’il était déjà arrivé une année que le prix Josie and Don Over n’ait, lui aussi, pas été rendu.

Les résultats par catégories :

Catégorie Ote’a

1er Hitireva Aito

2ème Manohiva

3ème Hitireva Tapairu

Catégorie ‘Aparima

1er prix: Manohiva

2ème prix : Ia Ora te Hura

3ème prix : Hitireva Aito

Catégorie Pahu Nui

1er prix: Toa Mataroa

2ème prix : Manohiva

3ème prix : Ia Ora te Hura

1er prix spécial pour les auteurs :Vaihere Pohue Cadousteau de Manahau

2ème prix spécial pour l’élégance, la prestance du groupe Hura Tini de Moorea

Les 6 groupes finalistes pour le Mehura :

Hiaai, Manohiva Mehura, Tahiti ia Rurutu noa Mehura Tematahira, Toa Mataroa et Vaheana.

Les 6 groupes finalistes pour le Tapairu :

Hitireva Tapairu, Manohiva, Hitireva Aito, Ia Ora te Hura, Manohiva

Pour le grand prix du concours Hura Tapairu qui aura lieu samedi soir, le jury a annoncé que les groupes peuvent changer leurs costumes et revenir avec un nouveau spectacle s’ils le désirent et qu’il n’y aura qu’une seule notation et surtout que les compteurs vont être remis à zéro.