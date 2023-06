L’hymne de Polynésie fête ses 30 ans le 10 juin. Ce chant populaire a été écrit et composé collectivement par des artistes polynésiens. Irmine Tehei qui a participé à son élaboration et Jean-Paul Berlier qui l’a rendu accessible aux enfants, reviennent sur la genèse de ce projet monté sous la mandature de Gaston Flosse.

» ‘Ia ora ‘o Tahiti nui » traverse les décennies. Voilà déjà 30 ans que cet hymne a été adopté par l’assemblée de Polynésie française, le 10 juin 1993. À l’origine de ce chant populaire, on retrouve des artistes locaux reconnus comme Maeva Bougues, Angèle Terorotua, Johanna Nouveau, Patrick Amaru, Louis Mamatui et Irmine Tehei. Durant trois mois, ils ont travaillé ensemble, de longues heures, deux fois par semaine. Ils ont étudié et choisi méticuleusement les mots de cette chanson se voulant fédératrice et représentative des 5 archipels. « Chacun a amené son vocabulaire, son impression, son désir de faire parler son motu et son appartenance aux îles et à Tahiti », se souvient, Irmine Tehei.

Un « travail d’équipe » dont Irmine Tehei est fière. « Nous n’avons pas accepté d’être payés pour ça, précise encore celle qui a reçu la médaille de chevalier dans l’ordre national du Mérite des mains de Gaston Tong Sang en 2022. On estime que c’est un honneur pour nous de composer un hymne pour notre fenua. » Les droits d’auteur du titre dont la musique a été composée par Pierre Célestin ont donc été cédés au Pays. Jean-Paul Berlier, parfois cité à tort comme compositeur, a en fait participé à l’adaptation de la musique au jeune public. Il raconte ainsi que le ministre de la Culture avait remis une cassette de la chanson au ministre de l’Éducation de l’époque, Nicolas Sanquer, pour que « les enfants apprennent l’hymne territorial dans les écoles ». Au lendemain de cet échange, il explique ensuite avoir été sollicité par ce dernier pour « faire un rapport » sur cette cassette. Il s’est avéré que la version déposée au président ne correspondait pas à celle déposée à la SPACEM et validée par l’assemblée. « Pour moi, la question était de savoir quel était le document de référence », se souvient l’ancien professeur de musique à l’École normale.

La partition faisant foi, c’est finalement le ministère de l’Éducation qui a produit « le document mis au propre et l’enregistrement » que tous les enfants de Polynésie apprennent à l’école. Les nouveaux programmes datant de 2020 ne dérogent pas à la règle. L’apprentissage de l’hymne polynésien fait d’ailleurs toujours partie du programme scolaire du cycle 2.