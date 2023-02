Ice : chefs d’entreprise et postiers à la barre

Six prévenus poursuivis pour avoir participé à un trafic d’ice par voie postale ont été condamnés à des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison.

De l’ice dans des enveloppes postales. Ce mardi, six prévenus ont été entendus par le tribunal correctionnel de Papeete. Âgés de 38 à 54 ans, ils sont tous socialement intégrés et étaient poursuivis dans le cadre d’un trafic qui a fait transiter par le service postal, entre 2019 et 2020, une quarantaine d’enveloppes contenant 10 à 12 grammes de méthamphétamine chacune, entre les États-Unis et Papeete. Celui qui est désigné comme « le cerveau » du trafic pensait avoir trouvé le moyen de passer outre les contrôles en s’associant avec des agents de l’OPT qu’il avait chargés de récupérer ces fameuses enveloppes.

« Couloir de sécurité »

Il avait ainsi imaginé un système de « couloir de sécurité » qu’il avait vanté auprès de deux autres investisseurs, mais aussi de deux hommes missionnés pour faire le marché aux États-Unis. Ces derniers achetaient la drogue et expédiaient les enveloppes à des adresses à Tahiti fournies par les postiers, qui les repéraient ainsi à l’arrivée. Un système ingénieux, mais pas assez pour les douaniers qui avaient réussi à intercepter une vingtaine d’enveloppes. Autant de courriers qui ne sont donc jamais arrivés aux trafiquants et qui ont semé le doute une première fois dans l’esprit de tout ce petit monde, chacun suspectant l’autre de l’avoir doublé.

Deux tentatives

Leurs doutes n’ont semble t-il pas suffit à dissuader les membres de la bande, qui ont tenté une deuxième expédition avec toujours le même mode opératoire. Et le même résultat : ils n’ont jamais reçu les enveloppes d’ice. Ce dossier complexe devait être jugé en comparution immédiate en janvier 2020, mais avait finalement été renvoyé à l’instruction à cause de contradictions dès les premières auditions.

Un des postiers, victime de menaces et violences

L’un des employés de la poste a d’ailleurs fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et s’est présenté en victime ce mardi puisque dans cette affaire, il est aussi question de menaces et de violences. Pour « la tête pensante » de ce réseau qui s’est fait remarquer par son casier judiciaire, le procureur avait requis 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Finalement, le tribunal a tranché et le commanditaire principal écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Des peines allant de 3 mois de prison à 3 ans de sursis ont été prononcées à l’encontre des autres auteurs.