Ice : deux individus arrêtés à l’aéroport

Nouveau coup de filet à l’aéroport de Faa’a. Deux individus ont été interpellés vendredi soir alors qu’ils revenaient de voyage. Les deux hommes étaient surveillés et attendus par les forces se l’ordre. Il seraient tous les deux mêlés à un trafic d’ice, et l’un d’entre eux serait un DJ bien connu. A l’heure actuelle les deux hommes sont en garde à vue et des auditions sont en cours.