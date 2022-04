Ice : huit et six ans de prison ferme pour Tetuanui et Tavaearii

Après deux journées de procès portant sur des importations d’ice en 2017 et 2019, pour un total d’environ sept kilos, le délibéré est tombé ce jeudi. Les deux commanditaires, Raihere Tetuanui et Mederic Tavaearii, ont été condamnés à des peines de huit et six ans de prison.

Raihere Tetuanui a été condamné à huit de prison ferme, comme l’avait requis le procureur, pour avoir été le commanditaire de l’importation de 2019 de six kilos d’ice. Mederic Tavaearii, pour être à l’origine de l’importation d’un kilo d’ice en 2017, a été condamné à six ans ferme, soit un an de moins que requis. Déjà condamné et incarcéré pour des faits similaires, il a encore deux autres rendez-vous avec la justice. Herenui Ariioehau, qui a servi d’intermédiaire pour recruter les mules, d’homme de main et qui est « connu pour sa violence » selon le procureur, a écopé de huit ans de prison. Pour Guillaume Fleur, lui aussi intermédiaire et homme de main, 7 ans. Quant aux mules, Noël Krauser et Karyl Frogier, le premier a écopé de 4 ans ferme – il a déjà fait deux ans de préventive – le second de 18 mois. Lacharme qui était jugé pour une affaire d’enlèvement et séquestration en lien avec le dossier a, lui, été condamné à quatre ans ferme.