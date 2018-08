Ice : la mise à mort d’une génération – Edito 22/08/2018

Grosse vague de perquisitions ce week-end chez des particuliers et dans un hôtel de la ville avec des saisies d’ice et surtout de 50 millions de francs pacifiques en cash. Et là même si cela va faire mal à ce réseau où une douzaine de personnes ont été interpellées, on ne parle que d’un réseau. L’économie souterraine que représente ces trafics est colossale. A condition de n’avoir ça qu’en billets de 10 000 Fcp ce qui serait étonnant, cela représente quand même plus de 500 liasses de 10 billets chacune. Il faut pouvoir les stocker ce n’est pas censé passer inaperçu.

Si l’on considère qu’un consommateur pour une défonce à besoin d’un demi gramme pour en gros 50 000 Fcp, cela voudrait donc dire que cette saisie d’argent sale correspond au produit de la vente de 1000 doses de poison. C’est en train de saccager la jeunesse de notre pays. Outre le fait que la méthamphétamine induit de graves changements de comportements, une perturbation de la capacité à penser et raisonner clairement, elle est aussi la cause de psychoses et de dépression. En outre, les comportements violents se généralisent, les consommateurs ont tendance à devenir de plus en plus agressifs si par malheur ils se sentent menacés.

A cause de cette drogue la vie de quartiers entiers a changé du tout au tout, des familles sont brisées, des destins sont irrémédiablement compromis. Une tendance encore plus inquiétante est celle de trouver cela cool que de se défoncer au « sana », de « pas dormir ».

De mes propres yeux j’ai vu des jeunes gens qui respiraient la vie et la joie de vivre, à qui le monde était promis, se transformer en des êtres malfaisants. Pour pouvoir se payer leur dose ils avaient perdu tous leurs repères moraux. Ils n’hésitaient plus à tout tenter, mettre en danger et abîmer autrui juste pour pouvoir se droguer. Ce qui est éprouvant c’est lorsque vous vous rendez compte qu’aucune parole bienveillante n’est susceptible de les faire changer, le mal est fait, leur cerveau est esquinté.

Impuissant vous assistez au saccage d’une génération, vous perdez la foi, jusqu’à ce que l’actualité illustre heureusement les coups de filets des autorités à qui je voudrais tirer mon chapeau car elles sont de plus en plus performantes. Pourvu que ça continue, impunité zéro pour les fossoyeurs sans foi ni loi .