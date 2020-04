Ice : le procès de Yannick Mai renvoyé au 12 mai

Après avoir purgé une peine de trois ans aux États-Unis après s’être fait arrêter en juin 2017 en possession de 3,7 kilos d’ice à l’aéroport de Los Angeles alors qu’il allait embarquer pour Tahiti, l’ancien guide touristique tahitien, Yannick Mai, devait être jugé ce mardi au tribunal de Papeete. À la demande de son avocat, l’affaire a été renvoyée au 12 mai à 8 heures.

Il est reproché à Yannick Mai d’ avoir participé à un trafic d’ice de grande ampleur opéré entre les États-Unis et la Polynésie française entre juin 2016 et juin 2017 et portant sur au moins 7,2 kg d’ice dans le cadre de l’affaire dite « Marlier ».

Lors du procès Marlier qui s’est tenu en août 2018, Yannick Mai, 52 ans, surnommé « le parrain » avait été condamné en son absence à dix ans de prison ferme. Extradé en Polynésie au mois de mars dernier, après avoir purgé trois ans de prison aux États-Unis, il devait être jugé ce mardi à Papeete. À la demande de son avocat Me Dubois, l’affaire a été renvoyée au 12 mai à 8 heures.