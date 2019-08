Ice : un îlien à la dérive

Lors d’une descente de police dans le quartier de Vaininiore, le 1er août, T.I. a été arrêté avec en sa possession 13 sachets d’ice totalisant 0.3 grammes de cette substance. Le sans domicile fixe au casier judiciaire vierge a été condamné à six mois de prison, dont trois avec sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins durant 24 mois. Il a été placé sous mandat de dépôt.

C‘est une histoire banale comme il en arrive hélas de plus en plus sous nos latitudes. Celle d’un îlien de Scilly, une trentaine d’âmes, attiré par les lumières de la ville auxquelles il s’est brulé les ailes.

Issue d’une fratrie de treize, l’homme âgé de 29 ans et père de six enfants a travaillé durant cinq mois sur un thonier. Sans travail depuis neuf mois, il dort dans la rue et vit d’expédients, et pour oublier sa condition il consomme de l’ice. Drogue qu’il se procure en allant, de son propre aveu, voler sur les étendoirs du linge qu’il revend où qu’il échange contre de la drogue.

C’est son comportement suspect lors d’une descente de police à Vaininiore qui a incité les policiers à le contrôler. Une interpellation mouvementée à la lecture du rapport de police. Les forces de l’ordre ont du employer « les gestes techniques d’intervention » pour le maîtriser, l’homme étant taillé comme une armoire normande.

Soupçonné d’être un dealer au vu des treize sachets d’ice découverts en sa possession, l’enquête de police n’a rien pu prouver de ce coté-là. Le prévenu assurant que s’il avait conditionné la méthamphétamine de cette manière, c’était pour pouvoir gérer sa consommation personnelle.

L’homme est inconnu des services de police, son casier judiciaire est vierge. Ce qui plaide en sa faveur car il risquait 10 années de prison. Le ministère public dans son réquisitoire a réclamé à son encontre une peine de six mois de prison dont trois avec sursis, avec mise à l’épreuve.

De son côté, son avocat a plaidé la dérive rapide et complète d’un homme «séparé de sa femme, privé de ses enfants, vivant dans la rue et qui veut retourner dans les îles. » Pour lui, « il n’a rien à faire en prison. »

Argument repris à son compte par le prévenu qui a indiqué à la barre vouloir « arrêter de fumer l’ice. Je veux retrouver mes enfants et rentrer chez moi. »

Le tribunal l’a condamné à six mois de prison dont trois avec sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins durant 24 mois et l’a placé sous mandat de dépôt.