Il attaque son frère au coupe-coupe à cause de la télé

Un homme de 50 ans a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 mois avec sursis, pour avoir asséné trois coups de coupe-coupe à son frère, lors d’une dispute pour une chaîne de télévision.

C’est un cinquantenaire instable psychologiquement qui a été jugé lundi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Papeete pour des faits de violences avec une arme. Le 20 mars dernier à Faa’a, l’homme avait asséné trois coups de coupe-coupe à son frère, parce que ce dernier avait changé la chaîne de la télévision pour mettre des dessins animés pour son petit garçon. Le frère s’est vue prescrire 10 jours d’ITT pour deux plaies au dos, l’une de 14 cm, l’autre de 15 cm, et une ouverture sur l’avant bras droit.

Pour expliquer son acte lundi devant le tribunal, l’homme de 50 ans a indiqué avoir pris le coupe-coupe parce que son frère « voulait le taper et il est plus fort que moi ». « Je me suis un peu trompé, j’aurais pas dû prendre le couteau », a reconnu le prévenu à l’audience avant d’ajouter : « mais c’est pas grave, il a pu être recousu. C’est qu’un couteau, ceux qui font la guerre c’est pire. » L’homme reçoit des soins psychiatriques intermittent depuis 2001 et il est sous traitement. Un traitement qu’il ne suit pas toujours pour faire de l’automédication, comme l’explique son frère et victime : « il n’a pas eu sa dose de paka. Quand il fume il est calme, parce que c’est un fou ».

Le tribunal a condamné le quinquagénaire instable à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de 3 ans durant laquelle il devrait se soigner et aura l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de se présenter au domicile. Le tribunal a prononcé le maintien en détention du quinquagénaire.