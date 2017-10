« Il manque des fonctionnaires à la DSP et à la PAF »

A l’occasion du bilan de sa visite en Polynésie, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO, Daniel Chomette a dénoncé jeudi après-midi un manque d’effectif tant au niveau de la direction de la sécurité publique (DSP) qu’au niveau de la police aux frontières (PAF). Il estime que la situation est « inquiétante » notamment au niveau de la PAF qui n’a fait aucune demande de renfort. Le syndicat tacle au passage le haut-commissaire : « on n’a pas senti un soutien très fort de sa part ».

Le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO, Daniel Chomette, accompagné de son adjoint, Eric Peretti, et de son trésorier général, Daniel Fortin, ont ont rencontré cette semaine les autorités du Pays, de l’Etat, et même des communes en compagnie de Wallace Teina, le secrétaire territorial du syndicat. Au coeur des échanges, l’extension de la zone police ou encore les conditions de travail et surtout les effectifs des policiers ultra-marins. Daniel Chomette estime que tant au niveau de la direction de la sécurité publique (DSP) et de la police aux frontières (PAF) : « il y a un réel souci. (…) Il manque une quinzaine de fonctionnaires à la sécurité publique et entre quinze et vingt au niveau de la PAF ». Daniel Chomette blâme surtout les responsables de la PAF qui n’ont rien fait pour pallier ce manque d’effectif. Contrairement au nouveau commissaire de la DSP qui a demander onze fonctionnaires supplémentaires.

Le syndicaliste regrette que le haut-commissaire ne prenne pas cette problématique d’effectif à bras le corps. Selon Daniel Chomette, le président du Pays Edouard Fritch a été beaucoup plus sensible à ce problème. A leur retour en métropole, les syndicalistes comptent bien rencontrer le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, pour évoquer ce problème.

Le syndicat compte sur l’appui d’Eric Morvan, directeur général de la Police nationale, sur ce dossier. N’hésitant pas à rappeler le passage de l’actuel chef de la police par le haut-commissariat et le gouvernement de la Polynésie française dans les années 80 et 90.