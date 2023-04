Il menace de mort le maire de Paea avec un pistolet airsoft

Il s’était rendu à la mairie pour rencontrer Tony Géros, dans l’espoir qu’il tienne les promesses faites par Jacquie Graffe. L’ancien maire aurait, selon lui, accordé à sa famille le droit d’exploiter une terre de la commune mais son décès avait empêché l’aboutissement du projet. Désemparé, il avait sorti un pistolet airsoft et avait menacé le maire et ses agents.

Un homme d’une trentaine d’années souffrant de schizophrénie a été entendu ce jeudi par le tribunal de Papeete. En novembre dernier il avait menacé de mort et insulté le maire de Paea ainsi que cinq agents de la mairie. Les faits se sont déroulés à l’hôtel de ville même, où l’homme s’était rendu dans l’espoir de rencontrer le tavana pour qu’il tienne les promesses faites par son prédécesseur Jacky Graffe. Ce dernier avait, d’après lui, accordé à sa famille la permission d’exploiter une terre de la commune. Un dossier qui selon Me Armour-Lazzari, conseil de la défense, n’avait jamais abouti suite au décès soudain de l’ancien maire mais qui a laissé des traces dans l’esprit de l’ancien militaire. Désemparé, il était allé jusqu’à parler de terrorisme et avait même sorti un pistolet airsoft pour faire peur, dit-il, mais sans vouloir faire de mal. Inconnu des services de justice, il a reconnu les faits en expliquant toutefois à la cour qu’il voulait exploiter cette terre pour monter son business et sortir de la pauvreté. Le procureur a requis une peine de 3 mois de sursis probatoire et l’interdiction de paraître à la mairie de Paea.