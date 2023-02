Il n’est pas trop tard pour échanger vos anciennes pièces

Si elles ne sont plus acceptées comme moyen de paiement, les anciennes pièces peuvent encore être échangées. Dans les îles, à partir de mardi 28 février, ce sont les bureaux de poste qui vont procéder à l’échange. À Tahiti, il est toujours possible de les échanger directement à l’IEOM, à Papeete.

L’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) a mandaté Fare Rata pour assurer une prestation d’échanges de pièces de l’ancienne gamme sur l’ensemble de leurs bureaux des archipels éloignés (hors Tahiti et Moorea).

Si vous résidez dans les archipels des Iles Sous-le-Vent, des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes, et s’il vous reste encore des anciennes pièces, vous avez dorénavant la possibilité de les échanger directement auprès des 64 bureaux de poste de Fare Rata implantés dans ces îles à compter du mardi 28 février 2022. Si vous êtes dans ce cas, munissez-vous d’une pièce d’identité valide et renseignez-vous auprès de chaque bureau de poste de Fare Rata, au 40 48 90 04 ou sur son site internet

Si vous résidez sur Tahiti et Moorea et s’il vous reste encore des anciennes pièces, vous avez toujours la possibilité de les échanger auprès de l’IEOM. Si vous êtes dans ce cas, munissez-vous d’une pièce d’identité valide et renseignez-vous auprès de l’IEOM, au 40 50 65 10, ou sur son site internet.

La récupération des anciennes pièces constitue un enjeu environnemental pour nos territoires. Il est important de les recycler, ne les laissez pas dans la nature !

Avec communiqué