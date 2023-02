Il tabasse une inconnue pour prouver son amour

Un homme d’une quarantaine d’années comparaissait ce jeudi pour avoir violenté une parfaite inconnue en mars 2022. Les faits se sont déroulés en bord de route sur un spot de surf de Mahina. La victime qui prenait une douche après une session de glisse s’est fait sauvagement tabasser sous les yeux de sa fille de 9 ans.

C’est une histoire qui laisse sans voix. Les faits se sont déroulé au niveau des douches d’un spot de surf pourtant très fréquenté. Sans raison apparente, le prévenu âgé d’une quarantaine d’année, avait arrêté son véhicule en bord de route avant d’aller assener des coups de poing, mais aussi des coups de pied à une femme qu’il ne connaissait pas. Une scène surréaliste, d’une extrême violence et brève puisque l’homme pris la fuite dans la foulée. À la barre, jeudi, dans un embarras extrême, il a expliqué de manière un peu désordonnée qu’il était sous l’emprise de sa conjointe. « Si tu m’aimes, va la frapper », c’est ce que lui aurait dit la jeune femme de 26 ans avec qui il partage sa vie depuis 2018. Ajoutant ensuite qu’elle l’agressait et le menaçait dans la voiture. Une version des faits que sa jeune compagne nie. Le couple est déjà connu des services judiciaire pour des violences réciproques. La femme qui n’est pas poursuivie dans cette affaire est d’ailleurs actuellement incarcérée pour lui avoir cassé le nez .

« Il s’est exécuté »

Ce dossier, reflet d’une détresse sociale, est aussi selon Me Vincent Dubois est l’expression d’une « énième carence » du système judiciaire qui a « multiplié les fautes ». En effet, l’incident s’est déroulé il y a 11 mois. Le prévenu et sa compagne avaient pourtant été interceptés le soir même avant d’être relâchés pour des raisons procédurales. Après plusieurs relances de la victime et de son conseil, le dossier trouve enfin son épilogue grâce à l’arrestation il y a quelques jours du prévenu. Un soulagement pour la victime qui peut enfin rassurer sa fille, atteinte psychologiquement. Touchée par la situation de détresse du prévenu, elle a quand même tenu a souligner qu’elle ne lui en voulait pas. Victime de violences depuis l’enfance, il se serait amouraché d’une jeune femme agressive de laquelle il est devenu affectivement dépendant, selon Me Fromaigeat. « Il n’a pas eu le choix. Il s’est exécuté, avance le conseil du prévenu qui regrette lui aussi que son client soit jugé aussi longtemps après les faits.

Deux ans de prison

Entre l’agression et ce jugement, l’homme avait réussi à se trouver un emploi dans le secteur du tourisme. Sans contact avec sa compagne incarcérée depuis plusieurs mois, il espérait la retrouver à sa sortie. Un espoir qui selon lui se serait envolé depuis sa confrontation avec elle sur cette affaire. Il a demandé au tribunal de ne pas le ramener en prison: « Je veux pouvoir garder mon travail. Je suis déjà en prison dans ma tête. J’ai besoin qu’on m’aide », avait il confié. Le procureur avait requis 12 mois de prison et la révocation de moitié du sursis d’un an prononcé dans une autre affaire en 2021. Les juges ont été plus sévères, ils l’ont condamné à 12 mois et ont prononcé la révocation totale de son sursis.