Il vendait des sticks d’herbe pour manger

K.M, sans domicile fixe, passait lundi au tribunal de Papeete pour usage illicite de stupéfiants avec offre ou cession. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve avec obligations de soins pendant 24 mois.

«Il a pas de t-shirt le monsieur ?» s’étonne la présidente du tribunal. L’homme à la barre est torse nu, corpulent et tatoué, dansant d’un pied sur l’autre. Un t-shirt, il en a un, ceint autour de sa taille pour masquer les trous de son short.

Il a été arrêté samedi soir à Faa’a, lors d’une ronde de la gendarmerie avec en sa possession 14 sticks d’herbe pour un total de 5,61 grammes. À la vue des gendarmes il s’est débarrassé de la boite contenant le cannabis, ce qui évidemment n’a pas manqué de faire réagir ceux-ci.

D’une voix fluette qui ne correspond pas du tout à son physique, il explique qu’il est SDF depuis 10 ans. Il est âgé de 28 ans. « Mon père est un demi néo-zélandais. Lui et ma mère sont partis vivre en Nouvelle-Zélande, mais moi ca ne me plaisait pas et je suis revenu.» «Et pourquoi cela ne vous plaisait pas la Nouvelle-Zélande ?» demande la présidente. «Parce qu’il a des gangs là-bas qui vous tuent.»

K.M n’est pas inconnu des tribunaux. Depuis 2009, c’est la sixième fois qu’il se tient à la barre pour le même type d’affaire, à part une histoire de vol avec recel.

Pour subsister, il se livre à un petit trafic de sticks d’herbe, même s’il reconnaît en fumer de temps à autre. « Je les achète à 500 Fcfp, un, au marché et je les revends 1 000 Fcfp pour manger. » explique t-il. « En achetant les sticks à 500 et en les revendant 1 000, cela vous fait combien par semaine ? » lui demande la procureure. « Je sais pas. Je mange beaucoup, quatre fois par jour. je dépense 2 à 3 000 francs par jour. »

« C’est la sixième fois que l’on vous voit monsieur, qu’est ce qu’on va faire de vous ? » s’interroge la présidente. « Je peux refaire un Tig ? (NDLR : travaux d’intérêt général) ». K.M. est un habitué, il en est à son quatrième. « C’est bien de faire un Tig, mais si derrière vous faites du trafic de stupéfiants, je ne vois pas l’intérêt. » lui rétorque la présidente. « Je vais arrêter » promet-il.

À mille lieues d’être convaincue par la promesse du prévenu, la procureure réclame à son encontre cinq mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

Du côté de la défense, celle-ci met en avant la vie compliquée de K.M., expliquant que lors des Tig qu’il a déjà effectués, il s’est montré respectueux et assidu. De plus, son infraction ne concerne que 14 sticks qu’il vendait pour manger. «Le mettre en prison ne servira à rien. Il faut le laisser en milieu ouvert. Je demande donc du sursis avec mise à l‘épreuve. »

Après délibération, il a été condamné à six mois de prison avec sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins pendant 24 mois.

«Merci hein !» a lancé K.M. en adressant un signe à la présidente en quittant la salle d’audience.