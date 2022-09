Îles Salomon : l’interdiction des navires militaires étrangers va être « réexaminée »

La nouvelle politique des îles Salomon, qui avait refusé l’accès à ses ports à des navires américains et britanniques, avait inquiété à l’international, dans un cadre de rapprochement entre Honiara et Pékin. Le Premier ministre Manasseh Sogavare a indiqué que cette mesure pourrait être rapidement levée.

« Nous ne pensons pas que ce moratoire temporaire va durer longtemps ». C’est ce qu’a expliqué le Premier ministre des îles Salomon Manasseh Sogavare à plusieurs médias internationaux ce lundi. Un façon de faire baisser la pression internationale, deux semaines après qu’Honiara n’autorise pas l’accès à son port d’un bateau des garde-côtes américains. Un navire de patrouille britannique avait subi le même sort quelques jours plus tard, et le gouvernement salomonais avait fini par annoncer que l’ensemble des navires militaires étrangers étaient temporairement interdit d’accoster dans le pays, qui se trouve à 1500 kilomètres au Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Une mesure interprétée par beaucoup comme un acte de défiance à l’égard des États-Unis et des puissances occidentales. Ce « moratoire » intervient en effet après plusieurs années de rapprochement entre Honiara et Pékin et la signature, en avril dernier, d’un accord de sécurité avec la Chine. Certains, notamment en Australie, avait craint que cet accord aux contours flous mène à terme à la création d’une base militaire chinoise aux Salomon.

Mais pour le chef du gouvernement, cité par l’AFP, cette interdiction « temporaire » aurait été décidée après « une augmentation soudaine » des demandes d’accostage aux Salomon. « Dans de nombreux cas, les demandes sont faites au dernier moment et on s’attend à ce que toutes les demandes soient toujours approuvées », a-t-il ajouté, précisant que chaque demande « doit faire l’objet d’une évaluation appropriée, notamment des avantages et des risques pour les Îles Salomon ».

D’après l’agence Reuters, les autorités salomonaises ont déjà tenu a rassuré l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Fidji, membres de la Force d’assistance internationale des Îles Salomon, sur l’accès de leurs navires aux ports du Pays. Les navires militaires étrangers répondant à une demande d’assistance du gouvernement des îles Salomon seraient également exemptés, a déclaré le Premier ministre Manasseh Sogavare.