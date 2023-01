Illusion à la carte avec Gus le magicien

SA Productions, Radio1 et Tiare FM présentent Gus l’illusionniste au Grand Théâtre, le samedi 25 février à 19h30. Un spectacle pour toute la famille, mené par un jeune prodige français de la magie.

Le magicien Gus s’approprie le Grand théâtre de la Maison de la culture le 25 février pour vous présenter ses numéros spectaculaires de cartes et bien d’autres tours à couper le souffle. Un véritable show poétique où l’on est totalement bluffé par toutes ses manipulations.

Aujourd’hui maître en illusions, c’est au détour d’un échange universitaire à Hong Kong que Gus découvre la magie. En 2015, il a été révélé au grand public en accédant à la finale de « La France a un Incroyable Talent ». Ses nombreux passages dans les émissions d’Arthur sur TF1 assoient sa notoriété. On le retrouve régulièrement dans « Vendredi tout est permis », et il intègre en 2017 le prime dédié à la magie « Diversion ». Cette même année, Gus intègre la troupe The Illusionists 2.0 qui réunit sur scène les plus grands magiciens du monde entier. Son premier spectacle « Gus Illusionniste » se joue en 2017. Un show dans lequel il mêle avec brio magie, humour et illusion. Le succès est immédiat. En tournée comme à Paris, il joue à guichets fermés.

En janvier 2022, Gus publie son premier livre «30 tours et manipulations» aux éditions La Martinière et développe en parallèle une carrière de comédien. L’illusionniste a fait ses premiers pas devant la caméra dans la série «I3P» aux côtés de Marc Lavoine.