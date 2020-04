Ils font fortune pendant le confinement en … mangeant – Edito 22/04/2020

Écoutez, je vais être franc, j’ai lu un truc qui me déprime au plus haut point. Entre les gens qui sont en galère financière en ce moment car ils n’ont plus d’activité, et tous ces métiers que l’on estime indispensables même en temps de confinement et qui pourtant sont sous payés : il subsiste des situations qui font grincer des dents.

Il ne s’agit pas d’être jaloux mais quand même, ça implique une petite remise en question. Donc l’article qui me chamboule était intitulé « Il gagne un million d’Euros par mois en mangeant devant sa caméra ». Cela fait 120 millions de francs pacifiques par mois. Je me suis dit que c’était encore un titre racoleur pour me faire cliquer, m’abreuver de pubs et me faire gonfler les statistiques de visites du site en question, mais non. Ou en tout cas pas seulement, car le contenu rédactionnel était véridique. Le Youtubeur s’appelle Zach Choi, c’est un sud-coréen habitant aux Etats-Unis et qui se trouve être l’une des stars de vidéos ASMR sur la nourriture.

D’ailleurs ça aussi sans jamais ne m’être vraiment penché sur le sujet ces vidéos ASMR étaient pour moi une petite source d’inquiétude. En allant sur Youtube j’étais surpris que la plateforme me recommande systématiquement des vidéos de gens en train de chuchoter et de se gaver devant un micro. Il y a eu des grands moments de remise en question, qu’avais-je bien pu faire pour que les algorithmes soi-disant ultra intelligents et efficaces de Youtube me cataloguent comme quelqu’un qui avait besoin de bloquer devant ce genre de vidéos ? Ce n’est que bien plus tard que j’ai réalisé que j’avais oublié de déconnecter mon compte d’un appareil que je n’utilisais plus.

Rien de grave dans l’absolu, on est d’accord que ça reste toujours mieux que la suggestion de vidéos sur le complot des extra-terrestres reptiliens qui carburent à la chloroquine et qui seraient à l’origine du Covid-19 via les antennes 5G. En creusant je me suis rendu compte que tout le monde n’était pas sensible aux vidéos ASMR. Celles-ci ont en fait pour but de mettre celui qui les visionne dans un état proche de l’hypnose pour une totale relaxation et une aide à l’endormissement. Sauf que voilà, chez moi une nana maquillée à outrance qui découpe des feuilles d’Aloe Vera pour en tremper la pulpe dans du colorant mauve, ça ne fait pas mouche. Cela ne me donne pas envie de dormir, cela me fait plutôt m’interroger sur « où va le monde ». Cette vidéo de la youtubeuse HunniBee a quand même fait plus de 3 millions 500 mille vues. C’est 200 000 de plus que celle où elle gratte avec ses faux ongles de 2 mètres de long des cuisses de poulet pané avant de s’en gaver. C’est son métier, et elle est riche.

Dîtes donc, mais au fait … j’ai tout l’équipement pour ! Je parle du micro, pas des faux ongles …

(bruitage de quelqu’un qui mâche)

A demain (le chuchotant)