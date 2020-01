Ils partent défendre la France car la Polynésie n’a pas su les intégrer – Edito 13/01/2020

Le tout début d’année chez nous est systématiquement marqué par une vague de départs de jeunes polynésiens qui s’engagent à l’armée. Il est poignant de voir toutes ses familles qui oscillent entre fierté et dévastation lorsqu’elles sont confrontées à cette séparation. Si j’ai la plus haute opinion de nos forces armées, un respect et une admiration sans borne pour ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger notre patrie, il n’en demeure pas moins qu’il faut rester objectif.

Évidemment s’il existe de nombreux jeunes gens qui nourrissent des vocations pour ce secteur depuis leur plus jeune âge, et chez qui la décision de rejoindre l’armée est un véritable projet de vie, ne nous leurrons pas. Pour la Polynésie française en tout cas, et depuis longtemps déjà, au fil de mes rencontres et conversations je me suis rendu compte que l’engagement était en fait un « non »-choix, une faute de mieux, une solution de derniers recours pour sortir de la spirale de la loose.

Déjà le RSMA, le Régiment de Service Militaire Adapté installé à Arue, est-il un providentiel moyen de redonner de l’espoir et des ambitions à des jeunes en perte de repères. Des jeunes polynésiens qui avaient fini par se convaincre qu’ils avaient « no future » et dont le complexe d’infériorité grandissant risquait de les mettre définitivement au ban de la société et de les faire dérayer dans la délinquance. Le système éducatif local les avait perdus en route, le système tout court même, et c’est à creuser car j’ai bien peur que ce ne soit pas qu’une impression, ils ont l’air de plus en plus nombreux dans ce cas.

Aussi parce cela semble manifestement très compliqué dans ce Pays de se brainstormer et expérimenter des mesures en urgence pour mieux intégrer notre jeunesse dans la marche de notre société, à tous les niveaux, on remplit donc les avions de petits polynésiens qui peuvent s’avérer devenir un jour, qui sait, de la chair à canon.

Alors bien entendu qu’ils vont avoir un salaire, le potentiel de faire carrière et de gagner leurs galons au fur et à mesure, ils auront même une retraite, mais cela se paye chèrement : au prix d’un déracinement qui fend le cœur. Ces enfants du soleil, qui brillent sur leurs planches de surf dans leurs paysages de carte postale, vont nécessairement se faner un peu dans la grisaille ou en portant leur barda dans la gadoue, quand ils n’éviteront pas les balles une fois en opération.

A tous ces gamins sauvés in extremis et comme ils le pouvaient d’un système qui les excluait on souhaite évidemment tout le meilleur, et parce qu’on les aime et que l’on a conscience de leur sacrifice, on leur doit au moins de leur promettre qu’on va jouer des coudes chacun à notre niveau pour que plus personne ne soit un oublié du système, obligé de s’expatrier pour exister.