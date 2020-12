Ils reconnaissent l’importation de 1,5 kilos d’ice

Après avoir passé 96 heures en garde à vue, six des huit personnes interpellées samedi dans le cadre d’un trafic d’ice ont été déférées mercredi matin au palais de justice de Papeete. Les prévenus ont reconnu l’importation d’1,5 kilos de méthamphétamines entre 2018 et 2020. Ils seront jugés le 28 janvier.

Samedi, huit personnes, dont une femme, ont été interpellées dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur un trafic d’ice qui perdurait depuis quelques temps. L’une de ces personnes arrivait de Los Angeles en possession de 900 grammes d’ice cachés dans le double fond d’une caisse en plastique.

Selon un communiqué du procureur de la République, Hervé Leroy, ce réseau était « particulièrement bien structuré, ayant son siège à Faa’a et était composé de deux commanditaires et trafiquants : l’un étant employé dans un commerce (se chargeant également de blanchir l’argent de la drogue), l’autre étant fonctionnaire municipal au sein de la commune de Faa’a. Une nourrice stockait pour le conditionnement aux fins de vente l’ice. »

Dans le réseau, « deux revendeurs principaux et un receleur de fonds issus du trafic, conjoint de l’un des deux trafiquants et également fonctionnaire de la commune de Faa’a.» Selon le procureur, « les deux têtes de réseaux avaient un train de vie élevé procuré par des importations d’ice entre 2018 et 2020 à hauteur de 1, 5 kilogramme ».

Les trafiquants sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (méthamphétamines), acquisitions, détention, transport, importation et cession illégales de stupéfiants, et recel d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Pour Hervé Leroy, les mis en cause « étaient parfaitement insérés socialement et familialement, et ils ont agi par appât du gain » et de rappeler que « les auteurs de ces faits encourent dix ans d’emprisonnement et 895 millions d’amende, ainsi que la confiscation de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. » Et il ajoute « le parquet ne laissera pas un franc en possession de ceux qui mettent en péril la santé publique, déstabilisent la société polynésienne et alimentent une économie souterraine : tripots et changeurs manuels clandestins. »