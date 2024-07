« Imagine-toi », un conte devenu culte au Grand Théâtre

Le spectacle « Imagine-Toi » de et par Julien Cottereau tourne depuis 2007 partout dans le monde. Il sera sur la scène du Grand théâtre fin août, interprété avec un plaisir inaltéré par celui qui a été pendant 10 ans le mime-clown du spectacle Saltibamco du Cirque du soleil.

Un jour, un personnage est forcé par « un monstre, un ogre, un patron énorme » de nettoyer une scène. Ce monstre finit par s’endormir. Le personnage, interprété par l’artiste julien Cottereau, ne veut pas réveiller ce monstre, il se retrouve tout à coup en relation avec le public. Tel est, en résumé, l’histoire du spectacle Imagine-Toi qui sera présenté au Grand théâtre à la fin du mois.

Julien Cottereau, mime, clown et bruiteur, joue toute la pièce sans prononcer un mot. Il utilise son corps. « C’est un spectacle que j’imagine culte depuis sa création en 2006, c’est un spectacle qui m’a donné énormément d’émotion qui a été écrit pour justement se vivre avec les gens, avec les cultures, c’est un spectacle passeport pour moi et pour les gens, un spectacle qui nivelle tout âge, toute catégorie sociale et professionnelle et qui amène une façon universelle d’écouter une histoire, de vivre une histoire. »

Depuis l’enfance, Julien Cottereau crée des spectacles avec la même envie de « rire, d’émotion et d’interactions ». Il voulait voyager, a intégré une école nationale de tourisme avant de se tourner vers l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT).

Il a été mis en relation avec le Cirque du soleil pour remplacer un mime, clown, et bruiteur. Julien Cottereau s’est retrouvé en 1994 au Japon, pour jouer un personnage du spectacle Saltimbanco. Il a tourné pendant 10 ans. En 2006, un producteur lui a donné carte blanche pour créer un spectacle, il a écrit Imagine-Toi. Son travail lui baut le Molière de la révélation masculine en 2007. Italie, Brésil, République Tchèque, Chine, Australie, Grande-Bretagne, Polynésie où la pièce a déjà été présentée…il est sollicité un peu partout.Il revient au fenua pour trois représentations, grâce à la Compagnie du Caméléon.

« C’est un spectacle que j’ai toujours énormément de plaisir à revisiter à mesure que je dépasse les frontières, qui interroge la façon incongrue de raconter des histoires sans parole, il nous amène à nouveau enfant dans une autre façon de regarder et comprendre. »