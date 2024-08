« Imagine-toi », une prouesse sans paroles ni artifices

Imagine-toi, la pièce écrite et interprétée par Julien Cottereau, se jouera une dernière fois le 1er septembre au Grand théâtre. Une occasion rare de plonger dans un univers de rêves sans limites et d’émotions brutes.

Il n’y a ni texte, ni paroles, et pourtant tout est dit. L’amitié, la camaraderie, l’amour, le rire, la peur aussi. Pendant une heure et demi, les émotions s’enchaînent. Tout le monde se prend au jeu. Jeunes et moins jeunes de tout horizon rient, s’interrogent, cherchent à comprendre, se laissent prendre par la tendresse des échanges ou s’inquiètent, c’est selon.

Julien Cottereau qui est à la fois l’auteur et l’interprète de la pièce Imagine-toi donne tout à chaque instant. Voilà presque 20 ans qu’il tourne avec son personnage. Mais il l’affirme, il prend toujours autant de plaisir à le jouer. « Je peaufine la pièce au fil du temps, je la nourris, j’apprends en permanence du public. » Il fait dans les détails.

Clown star du Cirque du soleil

Julien Cottereau est clown, mime et bruiteur. Il a été pendant 10 ans clown star du Cirque du soleil. En 2007, il a obtenu le Molière de la Révélation masculine pour Imagine-Toi.

Il arrive sur une scène sans décor ni artifice. Et pourtant, très vite, il remplit l’espace. Il débarque avec son monde comme poussé hors des coulisses par ce qui semble être un monstre. Il trébuche, se rattrape et se met à la tâche – il a pour mission de briquer murs et sols. Un coup de balai à droite, un coup de chiffon à gauche.

Soudain, surprise. Il prend conscience qu’il est observé. Le public a les yeux braqués sur lui. C’est alors qu’un lien, subtil et ténu, se tisse. Tout au long du spectacle, ce lien va se consolider. Le clown oublie vite son fardeau, sa mission de nettoyage et les menaces du monstre qui ronfle à rythme régulier derrière le rideau. Il se met à jouer.

Des prouesses incontestables

Les prouesses physiques et vocales de Julien Cottereau sont incontestables. Son art de faire pour dire est sans égal. Il joue à la balle avec le public, il fait monter sur scène un groupe d’enfants pour sauter autour d’une corde invisible, il tombe amoureux, organise un défilé, dompte un chien féroce. Il réussit à se faire comprendre sans parler alors qu’il n’a rien, un costume blanc et un chapeau vert. Du vide naît un univers riche et imprévisible. « Je crois à ce que je fais, alors on finit par le voir. »

Le public du Grand théâtre ne s’y est pas trompé la semaine dernière, en réservant à Julien Cottereau une standing ovation.