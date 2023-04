Immobilier en Thaïlande : les victimes de New Nordic s’organisent

L’association de défense des victimes de la société New Nordic veut fédérer les investisseurs de France, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie qui ont été victime de cette société. Une société qui commercialisait des résidences en Thaïlande et qui aurait lésé, entre 2018 et 2020, 481 Polynésiens. Objectif : tenter de récupérer de l’argent en déposant des plaintes massivement pour peser davantage au sein des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) saisies en début d’année par le procureur de la République en Nouvelle-Calédonie.

Une lueur d’espoir. C’est ce à quoi s’accrochent quelque Polynésiens, victime de la société New Nordic Development Company. Une compagnie qui aurait lésé, entre 2018 et 2020, 481 personnes au fenua. Des victimes qui ont investi au total près de 4 milliards de francs Pacifique et qui s’étaient vu promettre un retour d’investissement de 10 % par mois. La plupart avaient fait confiance à des revendeurs locaux comme Thaï Property Group ou Imo World (TPG), une filiale de la compagnie thaïlandaise Vauban. D’autres avaient été approchés par des connaissances qui touchaient des commissions sur les ventes de ces résidences en Vefa, dans ce qui apparaît aujourd’hui comme un système de Ponzi (système pyramidal). Certains auraient touché quelques loyers, mais selon un représentant de l’ADDVNN, « l’épidémie naissante à servi de prétexte pour tout stopper brutalement ». Déclarée en « redressement » par la Cour des faillites de Bangkok en 2021, la société ne pouvait pas être poursuivie, selon l’association. Les investigations, selon le représentant local de l’association, ont permis de découvrir d’ores et déjà que le PDG de New Nordic, le Norvégien Kurt Svendheim, avait quitté la Thaïlande avec plusieurs milliards en poche.

Aujourd’hui, l’association créée en 2021 veut fédérer les victimes de France, de Thaïlande, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie autour d’un même combat. Une cinquantaine de victimes calédoniennes ont déposé plainte, un mouvement qui a poussé le procureur de la région à saisir les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), une instance judiciaire experte de la criminalité organisée. Pour peser davantage dans la balance judiciaire, l’association souhaite désormais encourager les victimes polynésiennes à faire de même. « Je sais que beaucoup de gens ont tourné la page, que beaucoup de gens ne veulent plus rien savoir, explique un membre actif de l’association. Mais on essaie quand même de secouer le cocotier ». Objectif, porter l’affaire au pénal dans « l’espoir de récupérer quelque chose ».

L’association de défense des droits des victimes de New Nordic veut donc coordonner les actions en justice. Elle se tient à disposition des investisseurs soucieux et les invite à prendre contact avec elle par mail à [email protected]