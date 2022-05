Léo Marais laisse entendre qu’un renversement de situation interviendra lors du conseil municipal à Arue jeudi soir et que la majorité de Teura Iriti est largement remise en cause. Le Tapura no Arue assure être en bonne entente avec le président du Pays et maintenir sa position « dans une opposition constructive », tout en s’attendant à devoir « jouer un rôle d’arbitre » lors du conseil municipal de ce jeudi.

Léo Marais, qui représente la liste Tapura no Arue, a récemment rencontré le président du Tapura Edouard Fritch et lui a signifié leur refus de s’allier à Teura Iriti. « Quand on veut travailler avec des gens, au lieu de prendre contact directement avec le président, il aurait été préférable qu’elle prenne contact avec nous, ce qui n’a pas été fait » rappelle l’ancien candidat aux élections municipales. Deuxième raison qui ne favorise pas une alliance entre les dorénavant quatre représentants du Tapura à Arue : des visions politiques « pas du tout similaires » selon Léo Marais. « Nous on est restés droits dans nos bottes, pour nous Tapura no Arue c’est une vision, une éthique, des valeurs auxquelles on ne veut pas déroger ». Il serait surtout mal venu de retourner sa veste, « de danser et chanter avec Teura Iriti » alors qu’ils étaient opposés aux élections municipales et au sein du conseil, précise-t-il. Puis évidemment impossible d’ignorer les différentes affaires judiciaires en cours qui mettent en cause Teura Iriti, Philipe Schyle et d’autres membres du conseil municipal. « Comment travailler en totale sérénité et en totale confiance? » interroge Léo Marais.

« Elle avait un boulevard devant elle, qui s’est largement rétréci »

L’intégration de Teura Iriti au Tapura Huiraatira n’a pas surpris tout le monde mais ne reste pas sans conséquence au sein du conseil municipal de Arue. Elle qui a été réélue en février à la tête d’une liste constituée en partie de 13 élus Tavini et trois Heiura-Les Verts va être confrontée à ses colistiers et à l’opposition lors de la séance de ce jeudi. Les élus Tapura no Arue confirment ne pas souhaiter travailler avec elle, même après avoir rencontré le président du Pays qui leur a assuré « ne pas vouloir s’immiscer ». Comment le conseil municipal d’Arue va-t-il se réorganiser? « Je pense que vu ce qui va se passer Teura va d’abord être obligée de gérer certaines choses, indique Léo Marais. Elle avait un boulevard devant elle, qui s’est largement rétréci, puisqu’on dit aujourd’hui en coulisse qu’elle n’aurait plus la majorité, et que nous ferions les arbitres « . Le suspens sera levé jeudi lors de la séance du conseil municipal.