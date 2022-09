Importante saisie de cocaïne à bord d’un voilier à Papeete

Les douanes et la police nationale ont appréhendé un voilier transportant une grande quantité de stupéfiants, ont appris nos confrères de TNTV. Il s’agirait de cocaïne, et la saisie serait évaluée « pour le moment » à 500 kilos. Deux personnes, de nationalité suédoise, ont été placées en garde à vue.

Il s’agit d’une opération conjointe des douanes et la direction territoriale de la police nationale. D’après TNTV, le voilier avait été orienté vers le quai qui jouxte la direction des douanes à Motu Uta. Tôt ce matin, des agents en armes et gilets pare-balle ont interpellé deux de ses occupants. D’après nos informations, il s’agiraient de deux individus de nationalité suédoise, qui sont désormais en garde à vue. Une fouille minutieuse du navire a ensuite été lancée et a duré toute la journée, permettant d’en sortir plusieurs paquets. Des paquets qui n’auraient été, à cette heure, pas totalement pesés, mais dont le poids total dépasserait les 500 kilos. D’autres sources assurent à TNTV que ce total avoisinerait une tonne. Le procureur de la République devrait apporter des précisions sur cette importante saisie d’ici la fin de semaine.

La dernière saisie de ce type avait eu lieu en 2019 : 436 kilos de cocaïne avaient été trouvées à bord d’un voilier venant du Panama et en escale à Apataki. “Cette interception confirme que la Polynésie française est identifiée comme point de passage d’une route maritime empruntée par les narcotrafiquants à partir de l’Amérique latine en vue d’écouler la cocaïne dans les pays de la zone Pacifique, voire en Asie”, avait alors pointé le procureur de la République Hervé Leroy.