Inaugurations, selfies et nouveaux projets pour le patron de la Fifa en visite au fenua

En escale de 24 heures en Polynésie, Gianni Infantino, le puissant président de la Fédération internationale de foot a été reçu par le gouvernement et la fédé locale. Entre deux cérémonies – l’inauguration du terrain de la FTF et le lancement du Festival des îles – le grand patron du ballon rond a été sollicité sur le financement d’une nouvelle salle « aux normes internationales » de futsal à Pirae. Une demande jugée « légitime » par le dirigeant qui s’est simplement engagé à « travailler sérieusement » sur le projet.

Des sourires, des photos, des poignées de mains et quelques messages à faire passer ce lundi au complexe de la Fédération tahitienne de Football, près du stade Pater. C’est là que Gianni Infantino a pu prendre son premier bain de foule au fenua. En route pour la Coupe du monde féminine organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, le président de la Fédération internationale de Football association (Fifa) a fait une escale de 24 heures en Polynésie, avec sa délégation dont faisait notamment partie l’ex-Bleu Youri Djorkaeff. C’est la première fois qu’un grand patron du ballon rond est en visite officielle dans le pays, et il avait d’abord été reçu à la présidence, par le gouvernement de Moetai Brotherson au grand complet ainsi qu’Oscar Temaru, passé pour l’occasion. Mais c’est bien au centre technique de la FTF que l’Helvetico-italien était le plus attendu. Par l’essentiel du staff de la fédération, certains personnalités du foot tahitien, mais aussi par plusieurs centaines de joueurs qui participent à partir de ce lundi au Festival des îles.

Organiser des matchs internationaux au fenua

Au programme, l’inauguration officielle du terrain synthétique de ce centre technique – en réalité utilisé depuis près de trois ans – mais pour Thierry Ariiotima, président de la fédération, il s’agit aussi de souffler à Gianni Infantino l’idée de la construction d’une terrain de Futsal au fenua. Une demande qu’il a glissée, sans pincette, dans son discours d’introduction, en précisant qu’il imaginait déjà cette salle aux normes internationales juste à côté du terrain inauguré, et que la Fifa a d’ailleurs déjà entièrement financé. Selon lui, ce projet s’inscrit totalement dans la stratégie la fédération internationale « qui souhaite développer les trois footballs diversifiés », dont le football à 11, le Beach soccer et le futsal. Or cette discipline indoor de plus en plus pratiquée au fenua se joue aujourd’hui dans des salles omnisports qui ne sont « pas conformes » selon Thierry Ariiotima. Aucun doute, cette visite du plus haut dirigeant du foot mondial était « le moment opportun pour commencer à discuter » d’un projet qui permettrait d’accueillir des matchs internationaux en Polynésie.

Le message, qui a été remis à infuser quelques minutes plus tard par d’autres intervenants de la Fédé, semble être bien passé auprès du président de la Fifa. Gianni Infantino voit ce projet comme une demande « tout à fait légitime », une manière selon lui d’offrir à la jeunesse « plus d’opportunités ». Il assure ainsi que la Fédération va désormais « travailler dans cette direction ».