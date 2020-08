Mises en examen pour les quatre personnes arrêtées en possession de 1,350 kg d’ice

Les quatre personnes appréhendées, mardi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en possession de 1,350 kilos d’ice ont été déférées ce samedi au tribunal de Papeete. Elles ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandise prohibée. Elles ont été incarcérées.

Mardi soir les douaniers contrôlent une passagère de 23 ans descendant d’un vol en provenance de San Francisco. Dans ses valises, 14 sachets d’ice dissimulés dans des objets pour un total de 1,350 kg. Deux jeunes hommes l’accompagnant ont été aussi appréhendés puis confiés mercredi aux gendarmes de la section de recherche de Papeete. Tous trois ont été mis en garde à vue pour infraction à la législation des stupéfiants et infraction douanière. En garde à vue, la jeune femme a expliqué que la valise lui avait été confiée en Californie avec pour mission de la remettre à un ami tahitien, affirmant ne pas avoir eu connaissance du contenu. Une quatrième personne interpellée a donné la même version des faits.

Déférés ce samedi, les trois hommes ont été placés en incarcération provisoire en attendant de passer mercredi devant le juge des libertés et de la détention, ceux-ci ayant demandé un délai pour préparer leur défense. Quant à la femme, n’ayant pas demandé de délai, elle a été placée en détention provisoire. Tous ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandise prohibée. Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison et plus de 800 millions de Fcfp d’amende.