L’hypothèse du départ de feu volontaire est exclue, dans l’incendie qui a ravagé l’entrepôt d’Agritech le 29 janvier. Côté environnement, le Pays confirme que la rivière a été polluée, douze anguilles en sont mortes. La consommation des produits agricoles issus des parcelles environnantes, ainsi que la baignade à Faa’a, aux embouchures du canal de l’aéroport, est déconseillée. Le gouvernement entend présenter prochainement un projet de loi relatif aux pesticides, lequel permettra notamment des « réponses plus rapides et efficaces en cas de violation des normes de stockage ».

Une semaine après l’incendie de l’entrepôt d’Agritech, l’enquête suit son cours. Celle-ci porte sur destruction involontaire et la mise en danger de la vie d’autrui. La justice exclut à ce stade l’hypothèse du départ volontaire.

Toujours est-il que de nombreuses questions restent en suspens après ce sinistre spectaculaire, et notamment autour de ses conséquences environnementales. D’après le gouvernement, les premières investigations de la Diren et de la biosécurité indiquent que la zone de stockage des pesticides à été touchée, « il est donc probable que les fumées et eaux d’extinction ont été contaminées ». C’est notamment le cas dans la rivière de Tavararo où douze anguilles ont été retrouvé mortes. « D’après les résultats préliminaires des analyses, cette mortalité s’explique probablement par une forte concentration de polluants azotés issus des engrais stockés dans l’entrepôt d’Agritech », indique le Pays, qui précise que les valeurs en pH, nitrites et conductivités sont « revenues à la normale » ce mercredi. En revanche, on reste toujours dans l’attente d’analyses sur les végétaux environnants. « Par précaution, les services du Pays conseillent de ne pas consommer de produits agricoles issus de parcelles proches du site de Tavararo. La baignade aux embouchures du canal de l’aéroport (Vaitupa et Hôtel Hilton) est également déconseillée. »

« Une procédure de retrait de l’agrément de l’établissement était en cours »

En ce qui concerne le décès d’une résidente du quartier, la procureure de la République Solène Belaouar indique que l’autopsie pratiquée ne permet pas de conclure à un lien avec l’incendie. L’hypothèse n’est toutefois pas exclue, dans l’attente d’analyses complémentaires.

Une autre enquête, plus ancienne, est toujours en cours au sujet d’Agritech. Ouverte en 2023, elle fait suite à des signalements de l’administration et porte sur les chefs de tromperie aggravée et de mise en danger de la vie d’autrui. Un dossier qui avait valu, en octobre, une perquisition à l’entreprise, dans l’entrepôt aujourd’hui sinistré. Le gouvernement précise que « cet entrepôt avait fait l’objet, en fin d’année dernière, d’un contrôle des autorités compétentes auquel ont participé tous les services du Pays concernés. Une mise en demeure avait été adressée à la société Agritech afin qu’elle corrige les non-conformités constatées et une procédure de retrait de l’agrément de l’établissement était en cours ».

Dans les prochaines semaine, un projet de loi sera présenté par le gouvernement : il dotera notamment « les agents habilités de capacités de réponse rapide et efficace en cas de violation des normes de stockage et de commercialisation des pesticides, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être diligentées. »