Incendie de Notre-Dame de Paris : trois ans plus tard, où en sont les travaux ?

Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame s’embrasait et la flèche de Viollet-le-Duc s’effondrait sur la charpente en flammes. Trois ans jour pour jour après le drame, quelle est l’avancée des travaux pour reconstruire le monument historique, au cœur de la ville de Paris ? Notre partenaire Europe 1 fait le point.

Ce sont des images qui ont ému le monde entier. Le 15 avril 2019, les flammes ravageaient Notre-Dame de Paris. Après des heures d’intervention, les pompiers venaient à bout de l’incendie. Toutefois, certains dégâts étaient d’ores et déjà irréparables. Depuis, la reconstruction est en marche. La sécurisation et la consolidation de la cathédrale se sont achevées l’été dernier. Mais où en sont désormais les travaux ? Ils avancent à l’intérieur de la cathédrale. Les bâches blanches recouvrent toujours les trous béants laissés par l’incendie. Notre-Dame est à présent nettoyée et rafraîchie, avant que ne commence sa restauration dans quelques semaines. Des tailleurs de pierres, des maitres verriers, des ferronniers d’arts doivent investir la forêt de métal. En tout, on dénombre 1.200 tonnes d’échafaudages autour des piliers.

Un coup dur pour les commerçants

Le chantier de Notre-Dame, c’est également la reconstruction des voutes : 15% d’entre elles se sont effondrées sous les flammes. Deuxième étape : la reconstruction de la charpente, puis la flèche, qui devrait poindre au printemps prochain.

L’incendie a été fatal pour le secteur du tourisme. Les passants sont moins nombreux que du temps de la splendeur de Notre-Dame. Robert déplore ces cabanes de chantier qui ont remplacé les touristes du monde entier. « C’est malheureux de voir ça », confie-t-il à Europe 1. « C’est un quartier qui est devenu assez triste… Même les marchands de souvenirs ferment ! Ça chamboule tout, on était heureux, on était bien, on travaillait, maintenant on n’a plus rien, on n’a plus qu’à attendre ! »