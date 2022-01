Incendie et accident de voiture à Taapuna

Deux incidents ont eu lieu à Taapuna (Punaauia) ce mercredi matin. Deux appartements sont « partis en fumée » sans faire de victime. Les pompiers sont arrivés sur place à 7h45 et ont maîtrisé l’incendie. Quelques instants plus tôt c’est une voiture qui faisait une chute de deux à trois mètres alors que sa conductrice s’était endormie au volant. Celle-ci est blessée au visage et a été transportée au CHPF.

On apercevait une colonne de fumée monter des hauteurs de Taapuna ce mercredi matin. Les pompiers de Punaauia appelés pour un incendie sont arrivés sur place à 7h15 avec des renforts de Faa’a. Deux appartements, l’un au dessus de l’autre ont été totalement détruits par les flammes. Aucun blessé à déplorer mais les occupants ont été transférés au CHPF pour inhalation de fumées. Quant aux autres habitants du bâtiment, ils ont été évacués au cours de l’intervention des pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie.

Une voiture fait une sortie de route un peu plus tôt

Matinée peu clémente pour la résidence : une heure et demie plus tôt, un accident de voiture a eu lieu dans la résidence. Il s’agirait d’une soignante qui s’est endormie au volant au retour d’une garde de nuit. Blessée au visage, elle a été transportée au CHPF. La voiture a fait une chute de 2 à 3 mètres sans faire d’autre victime.