Le centre d’enfouissement technique de Haamaire est en proie aux flammes depuis la nuit dernière. La mairie a annoncé ce lundi après-midi que le feu était « sous contrôle », et le risque de propagation était « minime » après de longues heures de déversement d’eau et de terre sur les flammes. Mais les pompiers restent mobilisés pour les éteindre totalement.

D’après les autorités de l’île le feu s’est déclaré aux alentours d’une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi, pour des raisons encore inconnues. Les pompiers ont été rapidement mobilisés, rejoints par des agents de la Polynésienne des eaux et des services municipaux, « réquisitionnés » pour prêter main forte. L’objectif a d’abord été d’éviter que les flammes ne se propagent à d’autres casiers, notamment celui des déchets fermentescibles, ainsi qu’aux zones boisées et bâtiments environnants. Le foyer de l’incendie lui, a subit un arrosage intensif, « qui génère une fumée persistante » comme l’écrivait la mairie dans l’après-midi. Des camions de terre ont aussi été versés sur des zones en feu pour étouffer le feu. Plusieurs dizaines de pompiers et d’autres agents étaient toujours mobilisés en fin de journée, ce lundi, mais la mairie assurait que le risque de propagation était désormais minime.

Ce n’est pas le premier incendie qui touche des installations de traitement des déchets : en mars 2020, le CET de Bora Bora avait déjà connu un incendie. En septembre dernier, le site de l’entreprise Technival, à Tipaerui avait subi un important incendie, provoquant l’inquiétude sur les capacités de traitement des déchets dangereux en Polynésie. En avril dernier, c’est le dépotoir de Huahine qui avait pris feu. Le CET de Paihoro, à Tahiti, avait lui subi plusieurs départs, notamment en 2020 à cause de batteries mal triées. Le dépotoir de Mumuvai, à Faa’a, a aussi connu des incendies importants par le passé.