Incendies en Gironde : Les pompiers polynésiens à la pioche dans la tourbe fumante de la forêt

Arrivés mardi dernier après vingt heures de vol depuis Papeete, et sept heures par la route depuis Paris, les 21 pompiers polynésiens ont été engagés dans le secteur des lacs d’Hostens, aux côtés des 650 pompiers et militaires. A l’heure actuelle, en sous-sol, le feu couve toujours sur « une partie très étendue« . Les pompiers polynésiens sont répartis sur les plus de 26 000 hectares brûlés. Depuis plusieurs jours, c’est donc un travail « minutieux mais dangereux » auquel les soldats du feu de Tahiti s’affairent. Leur mission est de neutraliser les feux de tourbe. « Tous les moyens sont déployés. On fait un vrai travail de fond sur cette zone-là, a raconté Gaston Tunoa, président de la fédération polynésienne des sapeurs pompiers. Le danger, ce sont les arbres qui peuvent tomber sur les pompiers. »

Les feux de Landiras ne progressent plus mais « des foyers restent actifs« . « C’est ce qui rend encore plus dur le travail« , a expliqué Gaston Tunoa. Les pompiers polynésiens restent donc en alerte. « J’ai survolé la zone du détroit en hélicoptère pour observer l’étendue du sinistre. Il y a encore quelques reprises de feu« , décrit le chef de la brigade.

Les pompiers polynésiens resteront en renfort sur le territoire girondin jusqu’au 26 août.