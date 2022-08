Incendies : Macron remercie les pompiers de Polynésie qui partent vers la métropole

Le président de la République a, sur Twitter, adressé un message de remerciement aux pompiers polynésiens qui arriveront lundi pour aider à combattre les grands incendies qui ravagent depuis quelques semaine l’Hexagone. Ils seront rejoints par leurs collègues de La Réunion et Mayotte précise notre partenaire Outremers 360°.

« Ils arrivent de l’autre bout du monde pour venir soutenir leurs camarades qui luttent contre les flammes en Gironde : merci à nos pompiers de Polynésie pour leur solidarité. Māuruuru » a déclaré Emmanuel Macron vendredi soir sur Twitter.

Un message adressé à la vingtaine de soldats du feu qui se sont portés volontaires pour aller combattre les incendies estivaux en métropole. Dans la lignée de cet « élan de solidarité », qui sera qui plus est formateur pour les pompiers polynésien, 10 professionnels de la Réunion et 10 autres de Mayotte ont embarqué à leur tour vers l’Hexagone, dont plusieurs région sont en proie aux flammes. En Gironde, plus de 7 400 hectares de forêts sont parties en fumée dans l’incendie de Landiras, dans le secteur de Saint-Magne.



En juillet, près de 14 000 avaient déjà été avalés par ce feu qui n’avait jamais vraiment été éteint, mais couvait sous la surface. Un autre feu s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans la légendaire forêt de Brocéliande dans le Morbihan, en Bretagne. 250 hectares de cette forêt à l’atmosphère mystique sont partis en fumée. Les feux de forêts, qu’ils soient d’origine naturelle ou criminelle, sont attisés par des conditions météo exceptionnelles cette année, marquée par une sécheresse durable et des épisodes continus de fortes chaleurs.