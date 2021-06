Incompréhensions sur les nouvelles règles de voyage

Après la publication hier des nouvelles conditions de voyage, de nouvelles interrogations ont surgi, notamment sur le délai à respecter après s’être fait vacciner avant de pouvoir voyager. En cause, des définitions différentes du « schéma vaccinal complet » en Polynésie et en métropole.

Le Conseil des ministres a mis à jour les conditions d’entrée en Polynésie. Pour rappel, les motifs impérieux sont levés depuis le 9 juin entre la Polynésie et la métropole, uniquement pour les vaccinés et leurs accompagnants mineurs. Ces derniers ont été exemptés hier de quarantaine mais subiront, en plus du test moins de 72 heures avant l’embarquement, trois tests PCR, dès leur arrivée, puis 4 et 8 jours après. Les non vaccinés et les passagers en provenance de zones à risque resteront soumis aux motifs impérieux et à la quarantaine de 10 jours.

Mais depuis l’annonce de ces nouvelles règles hier, beaucoup de voyageurs s’interrogent sur certains points et peinent visiblement à obtenir des réponses. Une question plusieurs fois soulevée porte sur le délai qu’il faut respecter après une injection pour rentrer dans la définition du « schéma vaccinal complet » dans les textes nationaux. Avec le sérum Pfizer, c’est 14 jours, on le sait, et ce délai est enclenché après la seconde dose ou directement après la première en cas de contamination passée. Mais pour le vaccin monodose Janssen, le texte de l’État prévoit 28 jours de délai. Une mauvaise surprise qui pourrait remettre en cause certains plans de voyage pour les Polynésiens qui, en-dessous de ce délai, devraient justifier de motifs impérieux sur la ligne Paris-Tahiti et Tahiti-Paris. Ce délai de sécurité est d’autant plus étonnant que le Pays avait, lui, mis tous les vaccins à la même enseigne lors de sa réouverture avec les États-Unis.

La direction de la Santé a apporté quelques éclaircissements : le délai national de 28 jours pour les personnes vaccinées avec le sérum Janssen s’applique certes aux personnes allant de Tahiti à Paris. Mais, dans l’autre sens, l’avis qui est rendu par les autorités de santé polynésiennes pour obtenir le sésame d’entrée au fenua se base toujours sur l’annexe de l’arrêté 525-CM définissant le schéma vaccinal complet, et qui fixe bien ce délai à 14 jours.

Cela signifierait que beaucoup dépendra des compagnies aériennes, désormais chargées du contrôle du statut sanitaire des passagers vaccinés. Malgré tout, jusqu’à preuve du contraire, un voyageur ayant reçu le vaccin Janssen depuis plus de 2 semaines et moins de 4 semaines peut se faire refuser l’accès à un vol, particulièrement dans le sens Tahiti-Paris. Quoiqu’il arrive, il convient donc pour ces personnes de déclarer leur situation et leurs plans de voyage au plus tôt sur la plateforme ETIS pour recevoir une réponse des autorités.

Schéma vaccinal et quarantaine

Une autre interrogation porte sur les règles du Pays, cette fois, qui n’affectent pas la capacité à embarquer dans un vol, mais le protocole sanitaire appliqué à l’arrivée à Tahiti. L’arrêté pris par le Pays le 9 juin prévoit bien, comme annoncé, que les personnes complètement vaccinées et leurs accompagnant mineurs sont dispensés de mesure de quarantaine. Là encore règne un flou sur la notion de schéma vaccinal complet. Car le texte modifie en fait un arrêté pris le 13 mai 2020, il y a plus d’un an, et qui posait la première structure du protocole sanitaire. L’annexe qui décrit le schéma vaccinal complet date, elle, du 26 mars dernier et prévoit la possibilité d’une vaccination en une seule dose avec le vaccin Pfizer en cas de contamination passée. Mais cette possibilité n’est semble-t-il ouverte qu’aux personnes recevant cette dose « trois à six mois après l’épisode de Covid ». Or beaucoup ont attendu plus de six mois pour la recevoir, comme cela était d’ailleurs recommandé par les autorités sanitaires en France et en Polynésie. Pourront-ils être dispensés de quarantaine ? D’après la Direction de la santé, les personnes qui ont déjà eu le covid et qui ont reçu leur dose unique de vaccin Pfizer avant la fin du mois de mai sont considérées « dans les clous » du schéma vaccinal complet et ne devraient pas être soumises à l’obligation de quarantaine.