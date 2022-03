Le ministre des Finances et de l’Économie, en charge de la PSG était l’invité de la rédaction de Radio1 ce midi. Yvonnick Raffin a défendu le projet de Contribution pour la solidarité, ou TVA sociale, qui, malgré les protestations et les inquiétudes, doit bien s’appliquer au 1er avril. Au risque de faire gonfler l’inflation, le ministre oppose un risque qu’il juge bien plus grand : celui de voir s’effondrer le système social polynésien.

« Nous ne nous engageons pas pour sauver la caisse de prévoyance sociale, mais pour sauver les prestations sociales ». Yvonnick Raffin a insisté, ce mardi midi, sur l’antenne de Radio1, sur le caractère « indispensable » de la Contribution pour la Solidarité, dite aussi TVA sociale, qui doit entrer en vigueur le 1er avril. Une nouvelle taxe de 1,5% non déductible sur l’ensemble des biens et services, à l’exception notable des PPN et qui créé l’inquiétude en ce qu’elle pourrait augmenter de plusieurs points l’inflation déjà galopante au fenua. Pas de chiffrage précis du ministre des Finances en la matière – les données sont en cours « d’affinage » – mais Yvonnick Raffin rappelle que les prix, sous la pression d’un contexte international « incontrôlable » n’ont pas attendu la taxe pour augmenter.

Le risque de « l’explosion sociale »

Pourquoi en rajouter ? Pour sauver les allocations familiales – « qui concernent 70 000 Polynésiens » – les pensions de 35 000 retraités, les allocations vieillesses et bien sûr le remboursement des soins de santé explique-t-il. A ceux qui estiment que l’inflation va engendrer une explosion sociale, le ministre et ancien directeur de la CPS répond que cette « explosion sociale » a davantage de chance d’être engendrée par l’effondrement de la PSG.

Un message que le ministre veut faire passer dès cet après-midi à A Tia I mua, qui fait partie des organisations qui appellent à la grève le 17 mars, avec en ligne de mire, notamment la contribution pour la solidarité. Il souhaite aussi, avec le syndicat « éclaircir » les chiffres des besoins financiers de la protection sociale généralisée. Plusieurs responsables syndicaux ont estimé que les 12 à 13 milliards de rendement de la TVA sociale n’étaient pas nécessaires pour renflouer les régimes. Si, répond Yvonnick Raffin, qui assure que « 100% » de la taxe sera fléchée, à l’aide d’un compte spécial « qui sera acté la semaine prochaine à l’assemblée ».

Le ministre précise en outre que des baisses de cotisations salariales et patronales seront actées « dans les mois à venir », sans en préciser pour l’instant la teneur. Et assure que cette TVA sociale, si les rendements étaient au rendez-vous ou qu’elle n’était plus nécessaire pourrait être partiellement ou totalement désarmée. Quant aux baisses de dépenses dans la protection sociale, « plus que jamais nécessaires », elle devront être engagées après discussions aux Assises de la Santé. « On a identifié des pistes, mais on veut être bien d’accord sur les leviers à actionner », explique Yvonnick Raffin.

Les fonctionnaires d’Etat « viendront désormais directement soutenir » la CPS

Le ministre s’étonne au passage de ne pas avoir entendu plus tôt certains des syndicats grévistes. « La loi a été votée le 23 décembre, et il n’y a eu aucun recours sur cette TVA sociale, note-t-il. Et à 15 jours de l’application, on se retrouve avec des revendications, souvent de syndicats qui se disent défenseurs des consommateurs mais qui eux ne cotisent pas à la CPS (les syndicats de la fonction publique d’État, comme l’UNSA, Solidaire et le FSU, ndr). Eux seront désormais contributaires et viendront désormais directement soutenir cette caisse de prévoyance sociale ».

Parmi ceux qui ont exprimé leur inquiétude, on trouve aussi les chefs d’entreprises. Les augmentations de prix en cascade que va engendrer la taxe seraient pour beaucoup, difficiles à anticiper et à gérer et posent des problèmes de facturation ou de comptabilité. « Techniquement, il y a eu des échanges, et ça n’est pas si compliqué que ça », assure le ministre, qui explique que ceux qui « ne seraient pas au rendez-vous » du 1er avril, auront encore du temps avant les premiers paiements.

La non-déductibilité pour limiter « l’impact psychologique »

Mais pourquoi ne pas avoir choisi une taxe déductible, transparente pour les entreprises, et, à rendement égal, équivalente pour les consommateurs ? Parce qu’il aurait alors fallu augmenter chaque taux de TVA « d’au moins 4% » répond le ministre. S’agissait-il de se préserver politiquement d’un chiffre trop important, et pourtant aux mêmes conséquences dans les portefeuilles ? « Le choix a été fait d’éviter un impact trop fort au niveau psychologique », répond le ministre.

Yvonnick Raffin a aussi assuré que le gouvernement travaillait à de nouvelles mesures de lutte contre l’inflation. A l’image de la limitation de la hausse du prix du carburant : le gouvernement prend à sa charge une partie du surcoût engendré par la flambée des cours mondiaux des hydrocarbures, au moins jusqu’au mois de juin. Une mesure qui devrait coûter au moins 5 milliards.

Retrouvez l’interview dans son intégralité en vidéo :