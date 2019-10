Inéligibilité confirmée en appel pour Puta’i Taa’e

Ce jeudi matin, dans l’affaire de l’association communale Ia Ora Papara, la cour d’appel a relaxé Puta’i Taa’e du chef de prise illégale d’intérêts, mais a maintenu celui d’abus de confiance. Elle a toutefois confirmé la peine de 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d’inéligibilité et l’amende a été réduite de deux à un million.

Le maire de Papara avait été condamné le 7 mai dernier à 2 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, 18 mois de prison avec sursis, et 2 millions de Fcfp d’amende pour « prise illégale d’intérêts » et « abus de confiance » dans l’affaire des subventions attribuées à l’association Ia ora Papara. Une sentence qui lui a fait perdre son mandat de maire et menaçait celui de représentant Tapura à l’assemblée, et dont il avait immédiatement fait appel.

Ce matin, la cour d’appel a relaxé Putai Taae du chef de prise illégale d’intérêts, mais a maintenu celui d’abus de confiance. Elle a également confirmé la peine de 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d’inéligibilité, mais sans faire mention d’ exécution provisoire, et son amende a été réduite de deux à un million de Fcfp.

À sa sortie de l’audience, Puta’i Taa’a a déclaré qu’il porterait l’affaire en cour de cassation, mais qu’il ne représenterait pas aux municipales, et que sa femme Sonia Punua serait tête de liste.

D’autre part, on attend toujours de savoir quand sera audiencée l’affaire de diffamation portée en justice par l’ex directrice générale des services de la mairie de Papara, Christelle Lecomte, contre Puta’i Taa’e. Une première audience avait été renvoyée dans l’attente de ce passage en cour d’appel.

Charles Villierme, ancien conseiller municipal et trésorier de l’association Ia Ora Papara, a lui aussi été relaxé du chef de prise illégale d’intérêts, mais reste coupable d’abus de confiance et de recel. Sa peine de prison avec sursis est ramenée de 18 mois à 6 mois et son amende de 200 000 Francs est maintenue. En revanche, la cour d’appel a levé l’interdiction d’ activités sociales, un grand soulagement pour Charles Villierme qui est président de la Fédération tahitienne de kayak et vice-président du Comité olympique de Polynésie française.

Quant à John Torohia, président de Ia Ora Papara et ex 6e adjoint au maire, il est condamné à 2 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction d’activités sociales, avec exécution provisoire.

