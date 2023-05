Inflation : le jus d’orange, désormais plus rentable que l’or pour les traders

Après le sucre, le café et le chocolat, c’est au tour du jus d’orange de subir une hausse des prix. En 2023, celui-ci a subi une hausse de prix plus forte que le pétrole et ça ne profite pas forcément qu’aux producteurs.

Un cours en hausse de 31%

Le cours du concentré de jus d’orange a grimpé de 31%, ce qui en fait la matière la plus performante en 2023. C’est l’effet de l’ouragan qui a frappé la Floride à l’automne dernier et de la maladie du dragon jaune qui touche les orangers depuis une vingtaine d’année. « Vous avez un marché qui repose sur un nombre de pays fournisseurs relativement limité. Le Brésil, c’est 50%, la Floride c’est entre 7 et 10 % et vous avez à côté de ça le Mexique. Mais effectivement, quand vous avez une défaillance d’un acteur qui joue dans les trois premiers mondiaux, vous avez un marché qui est affecté », déplore Éric Imbert, économiste et spécialiste de ce marché.

Et cette situation attire des acteurs qu’on ne soupçonnerait pas. Comme sur tout marché mondial, il y a des spéculateurs sur celui du concentré de jus d’orange. Des banques, des sociétés de gestion et des traders flairent derrière ce produit un bon investissement. De là à dire que l’inflation est de leur seul fait, non, mais ils viennent augmenter la demande alors que l’offre baisse et indirectement, ils participent donc à la hausse des prix.

